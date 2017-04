SUOČAVAJU SE SA SMRĆU JER SU HOMOSEKSUALCI: ‘Tukla su me tri uniformirana vojnika i sve su snimali’

Homoseksualcima je život u Čečeniji ugrožen. Potvrđuju to u posljendje vrijeme i brojni ljudi koji bježe iz tog kraja, dok su novinarki koja je progovorila o svemu prijetili smrću.

Ilya izgleda umrono i istrošeno. Nakon što je pretučen i pod torturom muškaraca u vojnim uniformama u ruskoj regiji Čečeniji, odletio je u Moskvu no i dalje strahuje za svoj život jer je homoseksualac. “U Čečeniji nisam imao izbor, osim ili lagati ili umrijeti”, priča 20-godišnjak koji se skrio u malu kuću na rubu grada s još petoricom svojih prijatelja, također Čečena.

Pričaju da su pobjegli od brutalne kampanje koje vlasti provode protiv homoseksualaca u muslimanskoj regiji Rusije na sjeveru Kavkaza. Redom odbijaju dati svoje pravo ime strahujući da će ih netko prepoznati i pronaći.

“Kada bi bilo tko od mojih rođaka saznao da sam homoseksualac, ne bi oklijevao minutu prije no što bi me ubio. a kad me i ne bi ubili sebi bi oduzeli život jer ne poštuju obiteljsku čast “, kaže 28-godišnjak za AFP, a prenosi Yahoo.



Dok je homofobija u Rusiji uobičajena, u Čečeniji je taj problem akutan. Ondje je homoseksualnost tabu i obitelji je smatraju moralnim podbačajem koji se treba kazniti smrću.

Dvojica ubijena, jedan podlegao nakon mučenja

Krajem ožujka list Novaya Gazeta, inače kritički orijentiran prema šefu Čenije Ramzanu Kadyrovu, objavio je izvještaj prema kojem su vlasti zadržale stotinu homoseksualaca i tražile od njihovih obitelji da ih pobiju kako bi sačuvali obiteljsku čast. Dvojicu su doista ubili rođaci dok je jedan umro nakon mučenja.

Glasnogovornik Kadyrova, zamoljen da komentira navode lista, kazao je kako je nemoguće da se homoseksualci ondje muče, jer oni ni ne postoje u tom kraju.

I sam Ramzan Kadyrov u srijedu je odbacio opužbe da su homoseksualci uhićeni ističući kako je riječ o “provokativnim tekstovima protiv Čečenije”.

“Čak je i neugodno pričati o toj temi. Tvrde kako je ono rečeno da postoje ta navodna uhićenja, ubojstva, novine su čak navele i ime žrtve, a on je živ, dobrog zdravlja i kod kuće”, kazao je Kadyrov.

U međuvremenu Olga Baranova, voditeljica podružnice LGBT mreže koja pomaže Čečnima, kaže kako svakodnevno zaprimi tri do četiri poziva za pomoć, a da je 20-ak ljudi već pobjeglo u Moskvu.

Među njima je i Ilya koji danas na licu ima vidljive ožiljke iživljavanja. Njega su u listopadu na jednom polju pretukla trojica uniformiranih muškaraca. “Sve su snimali i rekli da će to objaviti na društvenim mrežama. Tražili su me 6500 dolara da ne objave. Posudio sam novac i platio. No, potom su neki vojnici došli mojoj majci i rekli joj da sam homoseksualac. Prestravljen sam. Otada nisam spavao, morao sam pobjeći”, priča.

Novinarki prijetili smrću

Njegov kolega navodi kako je pobjegao prije dva tjedna jer je strahovao da ćenjegova žena i dijete otkriti da je homoseksualac. U ožujku je bio zadržan u “neslužbenom zatvoru” gotovo tjedan dana, ističe. “Ondje je bilo i drugih homoseksualaca. Neki su bili pretučeni. Kada sam pušten, shvatio sam da moram što prije otići”, priča on.

Mediji su se u posjednje vrijeme raspisali o stravi koja se događa o Čečeniji i optužili službenu Moskvu da žmiri na jedno oko kad je riječ o strahu koji “proizvodi” Kadyrov.

Ruski državni odvjetnik formalno je otvorio istragu, no pravobraniteljica za ljudks prav au Rusiji Tatyana Moskalkova rekla je u ponedjeljak za agenciju TASS kako ne postoje izvještaji o nestalim ljudima, niti kod policije, niti kod istražitelja niti tužitelja.

Istovremeno, Novaya Gazeta je objavila kako je novinarka Irina Gordiyenko, koja je objavila prvotnu priču, zaprimila prijetnje smrću iz Čečnije. Gordiyenko je izjavila kako Kadyrov provodi “apsolutnu tiraniju” uz prešutnu suglasnost Kremlja.

“Eto to je bit problema”, zaključila je ona.