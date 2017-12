SULUDI ZLOČIN: U dogovoru s ljubavnikom spalila muža pa ljubavnika polila kiselinom kako bi preuzeo muževljev identitet… Ali to nije sve!

Indijka je inspiraciju za zločin našla u jednom filmu u kojemu kirurg mladiću teško oštećenog lica namijeni identitet svoga preminulog sina

U Indiji je 34-godišnja bolničarka skovala đavolji plan sa svojim ljubavnikom kako bi se riješila svoga supruga. On i njen priležnik omamili su njezinog muža i nasmrt ga pretukli, a zatim njegovo tijelo odnijeli u šumu i zapalili, javlja indijska televizijska postaja ABN.

Savršeni zločinački plan brzo se izjalovio

Potom je bolničarka zalila svoga ljubavnika kiselinom po licu. Naime, savršeni plan je bio da on, lica izgriženog do neprepoznatljivosti, preuzme identitet njenog muža i tako nastave zajedno živjeti. No, savršeni plan se izjalovio kada su ženinog ljubavnika dovezli u bolnicu. Njihovu urotu otkrili su rođaci ubijenog muškarca i to zahvaljujući juhi koja mu je poslužena u bolnici.

Ljubavnik spaljenog lica odbio je juhu s komadima janjetine rekavši da je vegetarijanac. Kada su to čuli rođaci ubijenog, shvatili su da nešto nije u redu jer je ovaj bio veliki ljubitelj mesa. Njihovu sumnju dodatno je pojačala i ponešto drugačija tjelesna konstitucija muškarca koji je ležao u bolnici. Kada se razotkrila ova prevara, žena je uhićena, a isto će zadesiti i njezinog ljubavnika-vegetarijanca kada se oporavi i izađe iz bolnice.



Indijski mediji pišu kako je bolničarka inspiraciju za ovaj zločin našla u jednom domaćem filmu u kojemu kirurg mladiću teško oštećenog lica namijeni identitet svoga preminulog sina.