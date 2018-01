SUBOTIČANKA TRGOVALA BITCOINIMA DOK MNOGI NISU NI ZNALI ŠTO JE TO: ‘Danas sam mogla biti milijunašica…’

“Da smo sačuvale sve bitcoine koje smo kupovale, danas bismo bile milijunašice”, kaže Dunja iz Subotice koja je bitcoinima trgovala u vrijeme dok je malotko u ovim krajevima znao za tu kriptovalutu koja je zadnjih godina postala globalno popularna

Bitcoin je lani dosegao vrtoglavu vrijednost koja je, međutim, tijekom godine neprestano rasla i padala, a mnogi su poznati ekonomisti upozorili da ulaganje u tu kriptovalutu nosi sa sobom veliki rizik i predstavlja potencijalnu opasnost.

Dunja Đokić iz Subotice u Vojvodini za beogradski je Blic ispričala kako je s prijateljicom počela trgovati bitcoinima i s kojim motivima.

“Nismo bile jako upućene, vrlo hrabro smo ušle u to”

“Počela sam trgovati bitcoinima iz znatiželje, s prijateljicom. Prvo smo ih čuvale, pa ih potom prodavale i ponovno u njih ulagale. Da smo sve bitcoine koje smo kupovale do sad sačuvale, danas bismo bile milijunašice. Ali, eto, bile smo prinuđene prodati ih jer nam je novac bio potreban, ali i da bi dalje investirale”, kaže ta 30-godišnja ekonomistica.

Za tu je kriptovalutu prvi puta čula prije četiri godine pročitavši vijest o tome da je neki čovjek bitcoinima kupio automobil Tesla te drugu, o čovjeku koji je bitcoinima platio pizzu u restoranu.

“Sve mi je to postalo zanimljivo. Na samom početku sam uložila oko tri tisuće eura, a kasnije se taj iznos postupno povećavao. Prijateljica i ja smo zajedno ušli u to ulaganje. Tada se dogodio skok bitcoina sa 300 na 900 eura i tako smo došle na ideju. No, budući da je bitcoin bio skup, alternativu smo vidjele u litecoinu koji je tada vrijedio oko 13 dolara. Nismo bile toliko upućene, moram priznati da smo u sve to ušle vrlo hrabro. Nakon nekog vremena, odustale smo od litecoina i okrenule se bitcoinu. Ispostavilo se da je to bila dobra odluka, iako se još tada pričalo kako je kasno”, kaže Dunja.

“Nešto izgubimo, nešto zaradimo, ali smo u plusu”

Ona ističe kako ne zna koliko je točno s prijateljicom zaradila na bitcoinima jer dio zarade stalno ulažu u daljnju trgovinu.

“Nešto izgubimo, nešto zaradimo, ali svakako smo u plusu. Praktički smo samo na početku dale novac iz svoga džepa. Sve ostalo je došlo iz zarade. Trenutno u kriptovalutama imam uloženih 20 tisuća čija je trenutna tržišna vrijednost 32 tisuće eura. U taj profit ne računam coine koje sam ‘iskopala'”, priča Subotičanka.

Napominje kako je u trgovanju kriptovalutama važno tragati za informacijama i neprestano pratiti svjetske vijesti.

“Dok nije počeo vrtoglavi rast, na to sam gledala samo kao neki oblik dodatnog prihoda. Ovo sada je mnogo ozbiljnije. Nema ni godinu dana kako se ozbiljnije bavim trgovinom kriptovalutama”, kaže te dodaje da su joj pritom motivi – novac i adrenalin.

“Počela sam ulagati u više različitih valuta, a trenutno se najviše bavim ulaganjem u ICO (Initial coin offering) projekte. Do sada sam imala samo pozitivno iskustvo, najgore što se dogodilo je da sam na jednom takvom projektu zaradila samo deset posto od uloženog. Takvu vrstu ulaganja svakome bih preporučila, ali uz veliki oprez, naravno”, savjetuje ona.

Svjesna je rizika, ali ne namjerava stati

Više je načina, kaže, da se dođe u posjed kriptovalute, a jedan od najtežih je tzv. rudarenje.

“Najjednostavnije rečeno, tvoja hardverska komponenta (mining rig) pomoću specijaliziranog softvera rješava složene matematičke operacije koje se na kraju nagrađuju coinom. Vremenom je rudarenje bitcoina postalo nemoguće, ali sada postoje druge valute izuzetno pogodne za rudarenje. Mali je broj onih koji trguju valutama, a da nemaju “rig” (uređaj za rudarenje) kojim rudare. Jedan prosječan “rig” zarađuje oko 20 dolara dnevno, po trenutnoj tržišnoj vrijednosti, a uveća mjesečni račun za struju otprilike za 60 dolara. Zbog toga nije preporučljivo držati više rigova u kući jer struja može “probiti” u crvenu tarifu pa biste struju plaćali znatno više, a samim time zarada bi bila manja”, pojašnjava Subotičanka Dunja u razgovoru za Blic.

Dodaje kako je počela s jednim bitcoinom te da ih trenutno ima 12, a uskoro će kupiti još dva. Usprkos riziku kojeg je svjesna, ne namjerava stati na tome.

“Rizik se smanjuje ulaganjem u više valuta”

“Neupućenost ljudi je veliki rizik. Oni ovo olako shvaćaju, čuju samo za zaradu i misle da će za čas posla udvostručiti novac i obogatiti se preko noći. Za ljude koji ne shvaćaju kako ovo funkcionira, stvar je ejdnako pogubna kao i klađenje uživo. Ja sam provela sate i sate čitajući o kriptovalutama i svaki put kad uložim novac u neku valutu, postoji racionalno objašnjenje zašto baš to činim. Naravno, postoji rizik da ćeš izgubiti novac, ali taj rizik smanjuje se ulaganjem u više valuta. Pazim da u svakom trenutku posjedujem bar četiri valute. Rizik od pada burze postoji, makar i minimalna, ali to je nešto što se već na početku mora prihvatiti”, kaže.

Na pitanje kada namjerava prestati s trgovanjem bitcoinima, smije se i kaže – vjerojatno nikada.

“Zanimljivo je, donosi zaradu, i svaki dan naučiš nešto novo. Mislim da ovo ima budućnost, a dokle god je tako, i ja sam tu. (…) Čak i da pukne sve, pristojno sam zaradila da mi ne bude toliko žao. Najveći gubitnici bit će najveći investitori. Mislim da mi, kao manji investitori možemo zaraditi i više nego dovoljno. Ako ikada dođe do totalnog kraha, mi smo već više puta obrnule novac”, zaključuje.

