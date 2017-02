STUDENTICA PRIJAVILA PROFESORA ZA NAPASTOVANJE: ‘Odveo me u šumu i napao. Rekao je da vrištim, ali da me nitko neće čuti’

Ervina je već treća studentica Pravnog fakulteta iz Bihaća koja je prijavila jednog profesora za seksualno napastovanje. Prijave u prva dva slučaja su odbačene, no Ervina se dosjetila sve snimiti mobitelom kako bi osigurala pravdu.

Upućeni tvrde da su prva dva slučaja odbačena jer je otac prijavljenog profesora bio bliski suradnik Slobodana Miloševića. Na snimci koju je ova studentica snimila mobitelom čuje se kako Ervina govori profesoru da nije od njega očekivala da ju tjera da ga poljubi, i još više od toga, a on njoj kaže da se ‘okliznuo’ i da se takvo što više neće ponoviti. Prijavila ga je i Sveučilištu i Tužilaštvu u Bihaću prije četiri mjeseca, no on još ne trpi nikakve posljedice te i dalje neometano predaje na fakultetu.

‘Želim se izboriti za svoja prava da se to ne dogodi bilo kojoj drugoj djevojci’

‘Zar meni u životu treba da ja nekog profesora optužujem za nešto, za seksualno uznemiravanje ako ja to nisam doživjela? Ja jednostavno želim da se izborim za svoja prava i ne želim da se to desi bilo kojoj djevojci na tom fakultetu. Ne samo na fakultetu nego bilo kome’, rekla je studentica Ervina Piralić za Provjereno Nove TV.

Optuženi profesor negira sve tri prijave, a kaže da na snimci nije njegov glas.



Sve je počelo kad je Ervina odabrala seminarski rad iz njegovog predmeta i otišla na upis ocjene, koju joj profesor nije htio upisati jer je smatrao da zaslužuje višu ocjenu i da treba doći ponovno. Najprije joj je predložio da o ocjeni razgovaraju u obližnjem studentskom restoranu. Kako je bilo jutro, a Ervina nije znala ništa o prethodnim slučajevima s tim profesorom, na sve je naivno pristala. Rekao je da idu njegovim autom, a njoj predložio da sjedne na stražnje sjedište jer s njima ide još jedan profesor. Kad je shvatila da se voze u drugom smjeru i da s njima ne ide više nitko, bilo je prekasno jer su stražnja vrata automobila bila zaključana pa Ervina nije mogla izići, a profesor je nastavio voziti prema šumi i nije htio odgovoriti na njezina pitanja o tome zašto idu nekamo kamo ona ne želi ići.

‘Nisam se imala mogućnost obraniti’

‘Nisam apsolutno imala mogućnost obraniti se, otvoriti vrata da izađem jer su zaključana. Nisam imala telefon pri ruci jer mi ga je uzeo uz napomenu da ga ne bih snimala. Uzeo mi je i torbu i stavio na prednje sjedalo. Profesor Trnavci mi je rekao da mogu vrištati koliko hoću, ali da me nitko ne može čuti. Zamislite kad vam to osoba kaže u šumi. Kroz moju glavu je prošlo stotinu misli, ja sam mislila da neću izaći živa’, ispričala je studentica.

Htio je doći kod nje na stražnje sjedalo, a napomenuo joj je i da ima oružje ‘da ih ne bi netko napao’.

‘On je sve moje molbe, sve moje vapaje za pomoć ignorirao i rekao je “pogledajte, ušla je pčela u auto i moram prijeći na zadnje sjedalo”. U tom trenutku on i prelazi i tad me hvata još veća panika. Tada počinjem da plačem, čovjeka molim da me pusti. On me pokušavao smiriti nekim ugodnim tonom, rekao da se opustim, da ćemo mi biti prijatelji, da mu ne trebam persirati.’

Zatim ju je tražio da ga poljubi, a onda i da ga dodiruje po preponama i da ima spolni odnos s njim. Studentica je odbijala, a on je postajao sve grublji. Boljelo ju je, a on nije prestajao i govorio joj je da se opusti. Čak joj je obećao i veliku akademsku korist ako ima spolni odnos s njim. Rekao joj je da o svemu razmisli i krenuo u smjeru grada, usput ju ispitujući o privatnim pitanjima.

Kad ju je napokon pustio, poručio joj je da ‘ne bi bilo pametno da ide protiv njega’.

Ranije već napastovao dvije djevojke

Svjesna da njezina riječ protiv njegove neće značiti ništa, odlučila je na idućem susretu sve snimiti.

Zatim ga je prijavila dekanu i doznala da je već treća djevojka koja ga je prijavila, nakon Amre Džafić koja ga je prijavila 2005. godine i Emine Libić koja ga je prijavila 2008.

‘Jednostavno želim da se javnost upozna da takav čovjek radi na fakultetu, susreće se s njihovom djecom i jednostavno da se postavi pitanje što je sljedeće”.

Prvu je djevojku ljubio i dirao unatoč tome što se ona protivila, a kasnije joj se ispričao pod izlikom da je neženja i ima samo 30 godina pa je to ‘morao učiniti’. Dekan ga je tada suspendirao i dao mu otkaz, a Tužiteljstvo je slučaj otvaralo i zatvaralo sve do 2011., kada je zbog nedostatka dokaza istraga prestala i profesor Trnavci se vratio na posao. Tada je već bio oženjen, i to studenticom s Amrine godine.

‘Došlo je krajnje vrijeme da bude sankcioniran’

Kada od Ervine nije dobio što je htio, profesor ju je počeo vrijeđati, čak i u prisustvu drugih studenata i otežavao joj studiranje. Tada ga je i pismeno priavila, ali dekan fakulteta je rekao da ne može puno toga učiniti jer fakultet više nije autonoman i o svemu odlučuje etički komitet koji se ni četiri mjeseca nakon prijave još nije sastao, baš kao ni u slučaju iz 2008. kada je isto doživjela studentica Emina. Kaže da joj je o svemu još teško pričati jer je doživjela veliku duševnu bol. Nakon što ga je prijavila, profesor je nju tužio za klevetu.

‘I ti moraš živjeti s tim i ti moraš svaki dan gledati tog profesora i slušati kako te blati pred studentima, slušati kako on priča kako sam ja politički plaćenik što je van svake pameti. Jer ono što je on meni uradio nema cijenu zaista. To se ne može platiti. To je brutalno zaista i mislim da je došlo krajnje vrijeme da taj čovjek bude sankcioniran, rekla je Emina.

Rektor Fakulteta je kasnije novinarima Provjerenog rekao da će se sjednica etičkog komiteta održati 28. veljače, kada bi se na dnevnom redu trebao naći i slučaj ovog profesora. Rektor kaže da je Trnavci i u razgovoru s njim sve negirao, a istovremeno je na društvenim mrežama objavljivao statuse poput ‘Ne može mi nitko ništa, jači sam od sudbine’.

I dalje tvrdi da se radi o političkom procesu protiv njega pa je i Upravi Nove TV ostavio poruku u kojoj je rekao da će odgovarati pred sudom u nekoj od zemalja EU zbog klevete, ako se pridruži tom, kako ga je nazvao, politički montiranom procesu.