STRUČNJAK ZA TERORIZAM: ‘Sa zapadnog Balkana regrutirano je mnogo boraca ISIS-a’

OESS-ova konferencija o borbi protiv terorizma, koja zasjeda u Beču, fokusira se, između ostalog, i na antiterorističko djelovanje na Zapadnom Balkanu, piše Deutsche Welle.

Konferencija okuplja oko 500 stručnjaka iz 57 zemalja članica, a njezino otvaranje zasjenio je upravo jedan teroristički napad – onaj u Manchesteru.

‘Borba protiv radikalizacije mora postati prioritet’

Iako su se neke države do sada ponašale kao da ih se terorizam i borba protiv terorizma uopće ne tiču, cilj je zemalja članica OESS-a to promijeniti kako bi borba protiv terorizma i radikalizacije postala prioritet. Rekao je to austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz i dodao da se borba protiv terorizma i radikalizacije mora odvijati u ratnim žarištima, ali i u zemljama članicama kako bi se uspostavila platforma preko koje će biti moguće lakše razmjenjivati informacije o potencijalnim teroristima ili radikaliziranim pojedincima i skupinama. Kurz je istaknuo i kako je bitno riješiti problem povratnika s ratišta u Siriji, Libiji i Iraku, ali i ojačati preventivne mjere. Istaknuo je i kako su društvene mreže često rasadnici radikalnih ideja pa se prevencija mora odnositi i na njih.

Peter Neumann, OESS-ov predsjednik za borbu protiv terorizma rekao je da teroristički napadi ne jenjavaju čak i sada kad Islamska država gubi velik dio svoga teritorija.



‘Već nekoliko zadnjih mjeseci ulazimo u drugu fazu ovoga konflikta. IS u posljednje vrijeme ne poziva svoje simpatizere da mu se pridruže u Siriji, Iraku ili Libiji, kako je to činio prethodnih godina, već apelira da ostanu u svojim zemljama i tamo izvode napade’, rekao je profesor Neumann.

Njaviše regrutacija s područja zapadnog Balkana i srednje Azije

Težište u borbi protiv terorizma ove je godine OESS postavio na zapadni Balkan i srednju Aziju jer je iz tih područja u posljednje vrijeme regrutirano mnogo ISIS-ovih boraca.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na konferenciji je rekao da je BiH zaustavila odlazak svojih državljana u rat u Siriji i Iraku, ali kaže da represivne mjere nisu dovoljne.

‘Potrebno je pogledati koji uvjeti pogoduju širenju radikalizma i terorizma’, rekao je.

Za antiterorističke aktivnosti OESS je pohvalio i Albaniju. Zabilježeno je kako u protekle dvije godine niti jedan državljanin ze zemlje nije otišao ratovati na Bliski istok, i to zahvaljujući izradi Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma.

Savjetnik albanskog premijera Sander Lleshaj rekao je da se Strategija sastoji od tri stupa, a trenutno je u tijeku proces implementacije.

‘Prvi je stup obrazovanje. Jako je važno da putem obrazovnih modula učenici, nastavnici i roditelji u albanskim školama otvoreno govore o pitanjima religije i identiteta. Drugi prioritet albanske Nacionalne strategije je suradnja s vjerskim zajednicama. U suradnji vjerskih zajednica potrebno je ojačati međusobno povjerenje, a posebno spriječiti importirano prakticiranje vjere’, objašnjava Lleshaj i dodaje da je treći stup Strategije stvaranje perspektive za posebno ranjive i ugrožene skupine stanovništva poput mladih. To uključuje i otvaranje radnih mjesta.

Glavni tajnik OESS-a Lamberto Zannier rekao je da je potrebno preventivno raditi s mladima i poslušati njihove ideje jer upravo mlade često privlače radikalne ideje, piše Deutsche Welle.