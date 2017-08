STRUČNJAK ZA TERORIZAM PREDVIĐA BUDUĆNOST ISLAMSKE DRŽAVE: ‘Svijet itekako ima razloga za strah, razlog je Bagdad’

Iako je Islamska država izgubila Mosul i nalazi se pred gubitkom Rake ova teroristička milicija neće nestati, tvrdi stručnjak za terorizam Guido Steinberg.

Steinberg smatra da će svijet još dugo vremena imati posla s IS-om, ali da je, kako kaže, pitanje samo u kojoj formi.

“Ta kvazi-državnost je za sada okončana i bit će također teško vratiti se u tom smjeru. Iz mog ugla gledano IS je iračka organizacija. Posljednjih mjeseci smo vidjeli da IS ide u smjeru u kojem je već jednom bio 2006. godine: Kao prvo osigurati svoje financiranje u Iraku. Kao drugo pokušava usmrtiti važno osoblje suprotne strane. Kao treće izvoditi senzacionalne napade. To su tri stupa sadašnje ili buduće strategije Islamske države, rekao je Steinberg za Deutsche Welle.

Steinberg ističe da borba protiv izvora financiranja Islamske države nema prevelikog učinka te kako smatra da će se džihadisti uspjeti financirati i u budućnosti, samo je pitanje kako točno i gdje.

“U prošlosti je financijski centar bio prije svega u Mosulu – dakle od 2006. do 2012. godine. Pitanje je hoće li IS još jednom uspjeti u tome. No on će se financirati iz sukoba u Iraku, u to uopće ne sumnjam”, kaže.

Steinberg ističe da svijet ima razloga za strahovanje jer šijitsko-islamistička vlada u Bagdadu – koja je pod jakim iranskim utjecajem – ne vjeruje u veliko pomirenje sa sunitima u Mosulu, što stvara politički problem. Upravo to, smatra Steinberg, stvara podlogu za uspon Islamske države.

“Političke dimenzije su odlučujuće – i tu mi još uvijek ne znamo u kojem smjeru ide Bagdad”, kaže.

Prema Steinbergu, temeljni politički problem koji stvara podlogu za uspon Islamske države seže u 2003. godinu kad se dogodio ustanak u Iraku.

“Od pobunjeničkih grupacija ostao je samo IS, najprije u obliku iračke Al-Kaide. Ta organizacija je enormno profitirala od toga jer su suniti, ali i sekularisti, koje su izabrali suniti, u godinama koje su uslijedile bili gurnuti na margine političkog sustava. Gotovo da nisu imali utjecaja na sudbinu Iraka, koji se sada nalazi pod jakim utjecajem Irana. Tamo sada dominiraju šijitsko-islamističke stranke koje jedva da su spremne dati sunitima mogućnost sudjelovanja u vlasti. To je problem iračke politike i u ovom trenutku ja ne vidim temeljitu promjenu – iako sigurno neki političari u Bagdadu razumiju problem”, objašnjava.

Komentirajući kako će se poraz u Mosulu odraziti na na regrutiranje pristalica, Steinberg kaže da je ideologija prije svega djelovala jer je IS mogao tvrditi da je država. Kako kaže, o toj islamskoj državi prema uzoru na sedmo stoljeće, prema uzoru na poslanika Muhameda, sanjale su brojne selafije širom svijeta.

“Sada to više ne postoji, možda je mrtav i kalifat. To otvara sljedeće pitanje: Koliko države mora IS zapravo ponuditi da bi privukao regrute? To u konačnici ne znamo”, govori.

U konačnici, Steinberg kaže kako ne smatra da će se slabljenjem Islamske države smanjiti teroristička prijetnja u Europi.

“Teroristička opasnost u Europi je veoma velika i ne vjerujem da će se u tome nešto temeljito promijeniti. Na jednoj strani vidimo da naše sigurnosne službe reagiraju, da su bolje opremljene nego još u 2014. ili 2015. godini. To također vodi tome da u međuvremenu nema velikih napada kao što je primjerice bio u Parizu 13.11. 2015. godine. S druge strane moramo računati sa tim da će se s porazom IS-a vrlo veliki broj boraca skloniti. Jedan dio će se sigurno vratiti u svoje zemlje porijekla. Jedan dio će možda biti poslan na put tako da će opasnost od terorizma u Europi vjerojatno ostati na sličnoj razini kao u posljednjim godinama – s ograničenjem: za IS će biti teško, bez organizacijskih mogućnosti, koje je imao kao kvazi-država, izvršiti sasvim velike napade kao u Parizu. Vjerojatno ćemo zato imati posla s manjim napadima, kakve smo posljednjih godina često viđali”, zaključio je Steinberg u intervjuu za Deutsche Welle.