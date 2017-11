STRUČNJAK ZA BLISKI ISTOK GOVORI ZA NET.HR: ‘Saudijski princ učinio je dvije nečuvene stvari od kojih je jedna posebno opasna’

Bliski istok je trajno nemirna regija u kojoj, natopljenoj naftom i krvlju, nove krize lako planu i gdje se u zamršenom klupku isprepliću interesi regionalnih i svjetskih sila.

S postupnim privođenjem kraju već skoro sedmogodišnjeg rata u Siriji i posve izglednim slomom tzv. Islamske Države, strepnja zbog novog velikog sukoba na Bliskom istoku javila se nakon što je mladi saudijski prijestolonasljednik, 32-godišnji Mohammed bin Salman, čvrsto dograbio vlast u Saudijskoj Arabiji koju mu je neočekivano prenio njegov otac Salman bin Abdulaziz Al Saud.

MASOVNA UHIĆENJA PRIJE SMJENE VLASTI U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Pali su članovi kraljevske obitelji, ministri, milijarderi…

ISTRAGA UTVRDILA NEVJEROJATAN IZNOS KOJI JE POTROŠEN NA KORUPCIJU: Saudijci oduševljeno pozdravljaju čistku moćnog princa



Mladi je princ potkraj prošloga tjedna proveo dosad nezamislive čistke među tamošnjom poslovnom i političkom elitom strpavši u zatvor desetke bivših ministara, imama i bogataša, čak i članova kraljevske obitelji, uključujući i jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Alvalida bin Talala, sve redom optužene za korupciju.

Analitičari kažu da bin Salman dosadašnju dinastičku monarhiju, utemeljenu na vladavini obitelji Saudi, uz blagoslov oca kani zamijeniti autoritarnim režimom samo jednog čovjeka, tj. sebe. Bin Salman Saudijcima nudi unutarnje reforme – jedan od tih poteza je ukidanje zabrane ženama da voze automobile – jer je zemlja čije se gospodarstvo dosad isključivo oslanjalo na naftu izložena velikoj krizi zbog pada cijene te sirovine. Stoga je ponudio reformski program za 2030. godinu s većim ulaganjima u turizam, obrazovanje, zdravstvo…

No, potezi bin Salmana na vanjskom planu upućuju na mogući otvoreni sukob s najvećim suparnikom u regiji, ništa manje snažnim i bogatim Iranom.

O tome što se zbiva u Saudijskoj Arabiji otkako je bin Salman uzeo vlast u svoje ruke, upitali smo vrsnog poznavatelja situacije na Bliskom istoku, novinara i publicistu iz sarajeva te bivšeg diplomatu (bivšeg veleposlanika BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanonu) Zlatka Dizdarevića.

UHIĆENI PRINČEVI, MINISTRI I BIZNISMENI… Evo što stoji iza velike čistke u Saudijskoj Arabiji

“Bin Salman je brutalno stavio sve pod svoju kontrolu”

“Postoje dva aspekta ove priče – unutarnji i vanjski.Na unutarnjem planu neosporno se radi o iznenađujućem potezu. Od samog dolaska na vlast u lipnju ove godine – namjerno kažem “dolaska na vlast” jer je otac u jednom posve neuobičajenom posupku praktički prebacio svu vlast na njega – bin Salman je izolirao sve sigurnosne strukture (gardu, vojsku i druge) te stavio sve vanjske poslove pod svoju kontrolu. Način na koji je to učinio vrlo je brutalan, ali i vrlo neobičan jer je tim svojim potezima posve promijenio neke desetljećima ustaljene odnose u tamošnjoj kraljevskoj obitelji. On je praktički 24 sata nakon konferencije o ekonomskim perspektivama Saudijske Arabije, na koju je pozvao nekoliko tisuća najvećih investitora iz svijeta, dao uhititi ključne saudijske ljude koji su sudjelovali u tom njegovom projektu. Osim toga, s ovim se promijenila i dosadašnja logika nasljeđivanja vlasti u Saudijskoj Arabiji jer se s linije nasljeđivanja preko braće prešlo na izravno nasljeđivanje s oca na sina. Dakle, bin Salman je temeljito i do kraja uzdrmao saudijsku realnost i pitanje je može li on to izdržati”, kaže Dizdarević za naš portal.

Neke poteze koje je pritom povukao Dizdarević smatra tek kratkoročnim populizmom.

“Populizam mu zasad ide u prilog jer ljudi osjećaju da Saudijska Arabija zbog pada cijena nafte gubi tlo pod nogama. On u svome mladalačkom naletu izaziva oduševljenje bacajući narodu male sitne prevare poput ukidanja zabrane ženama da voze automobile, što se predstavlja kao vrhunac demokracije. On zbog toga trenutno uživa podršku u zemlji, ali nisam siguran da to dugoročno može opstati iz prostog razloga što je svojim potezima doveo u pitanje čitav tamošnji sustav biznisa i investicija, sve ono što je podržavao još 24 sata ranije. Time je svima dao povoda za razmišljanje može li se u ovome trenutku investirati u takvu zemlju. Ja uopće ne dvojim da je u osnovi svega toga jedna strašna ambicija na ivici histerije u borbi za vlast koju je on, skupa s ocem, odradio toliko brutalno da su zgranuti bili čak i mnogi na Bliskom istoku gdje takvi postupci inače nisu neuobičajeni”, kaže Dizdarević.

NOVA UHIĆENJA U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Zamrznuti bankovni računi, priveden cijeli niz ljudi: neki su povezani s obitelji pokojnog princa

“On svoju igru odigrava s Izraelom uz suglasnost SAD”

On ističe da je drugi apsekt priče, onaj vanjskopolitički, još zanimljiviji jer se bin Salmanovim preuzimanjem vlasti dogodilo ono što se, mnogima koji još vjeruju u logiku i istinu, dojučer činilo nemogućim.

“Tako je sada postalo moguće da bin Salman svoju igru odigrava zajedno s Izraelom! Dakle, ujedinjen s Benjaminom Netanyahuom i uz očitu suglasnost SAD. A onda dolazimo do toga da u sunitskom svijetu na koji se naslanjaju SAD i Saudijska Arabija, Iran sada kolektivno postaje neprijatelj broj 1. Dakle, ne više Izrael nego Iran. Bit će potrebno nekoliko dana, najviše tjedan-dva, kako bi stvari postale jasnije. No, činjenica je da su ondje izazvana dva velika zemljotresa: jedan na domaćoj, a jedan na regionalnoj sceni. Mislim da postoji mnogo slabih točaka u jednoj i u drugoj. U prvom redu, mislim da se s Iranom ne može onako kako su oni to zamislili”, kazao nam je Dizdarević.

Nakon što je, posve mimo uvriježene logike međunarodnih odnosa, libanonski premijer Saad al-Hariri u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, najavio svoju ostavku obrazloživši da to čini zbog dobivenih prijetnji smrću, postavlaj se pitanje je li moguće da Libanon postane novo poprište krvavog sukoba poput onoga kakav je (bio) u Siriji.

RASTE NAPETOST IZMEĐU IRANA I SAUDIJSKE ARABIJE: ‘Čuvajte se naše moći! I veći od vas nisu nam ništa mogli’

“Hoće li Libanon planuti? Moguć je udar na Hezbollah”

“Posve je jasno da je Hariri pozvan u Rijad da podnese ostavku jer je on igrač u igri koju su smislili Izrael i Saudijska Arabija, a sve u ime otpora prema Iranu. Prije pet dana došao sam otamo. U Libanonu sam bio dva dana prije nego što je Hariri otišao u Saudijsku Arabiju i tamo podnio ostavku. Bio sam na jednom velikom skupu organiziranom u Bejrutu gdje je stotinu najvećih libanonskih biznismena razgovaralo o sudjelovanju u obnovi Sirije. Hariri je bio tamo i najnormalnije govorio o planovima za narednih nekoliko mjeseci. Stoga mislim da je bio prisiljen na ostavku. Dobro poznavajući Libanon jer sa često tamo, a ondje sam 1982. i započeo svoju vansjkopolitičku novinarsku karijeru, mogu reći da zasad nema straha da bi mogli postati novo krizno žarište. Na kraju krajeva, u pitanju je Hezbollah (šijitska proiranska organizacija koja djeluje u južnom Libanonu, nap.a.) kojemu Izrael i Saudijska Arabija već dugo prijete i moguće je da udare na nju. Iako je Libanon lako destabilizirati, tamo panika nije onakva kakvom se možda pokušava prikazati. Osim toga, ne mislim da bi se udarom na Libanon riješilo strateško pitanje Izraela i Saudijske Arabije, a to je odnos prema Iranu”, zaključio je Dizdarević.

EGIPATSKI PREDSJEDNIK: ‘Sve veća napetost između Saudijske Arabije i Irana mogla bi dovesti do rata’

Naređenje iz Rijada: ‘Napustite Libanon’

Saudijska Arabija naredila je svojim državljanima da napuste Libanon u jeku tenzija između dviju zemalja.

Naime, Libanon vjeruje da Rijad u pritvoru drži libanonskog premijera Saada al-Haririja, koji je u subotu dok se nalazio u Saudijskoj Arabiji podnio ostavku, i Bejrut planira u suradnji s drugim državama osigurati da se on vrati u domovinu.

Drugi izvor, visoki političar blizak Haririju, rekao je da mu je Saudijska Arabija naredila da podnese ostavku i da ga je stavila u kućni pritvor.

Treći izvor upućen u situaciju rekao je da mu Saudijska Arabija kontrolira i ograničava kretanje.

Haririjeva ostavka, objavljena na televiziji iz Saudijske Arabije, gurnula je Libanon u duboku političku krizu i vratila ga u prvi plan regionalne borbe za prevlast između Saudijske Arabije i Irana.