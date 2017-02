STRAVA NA DUNAVU: Ledene sante smrskale čelično pristanište, 30 milijuna kubika leda prijeti Beogradu!

Led je smrskao čelično pristanište kod Apatina, na duljini od 25 km proglašeno je izvanredno stanje, a Srbija u pomoć zove mađarske ledolomce. Opasnost od santi prijeti nizvodno – Novom Sadu i Beogradu.

Nagomilani led na Dunavu uništio je noćas putničko pristanište kod Apatina. Urušeno pristalište i nastala šteta još se procjenjuje no u izgradnju pristaništa 2009. godine uloženo je oko 60 miliona dinara (oko 3,7 milijuna kuna) , piše Blic.

Situacija na Dunavu je ozbiljna, i na toku dužine od oko 25 kilometara proglašeno je izvanredno stanje jer je led debiljine oko dva metra napravio nekoliko čepova i potpuno uništio pristanište sa čeličnim stupovima. Iako su zabijeni osam metara u dubinu dna Dunava, nisu izdržali udar leda.



Već ranije, mediji su izvještavali o santama koje su nosile sve pred sobom.

Na mjesto nesreće izašli su čelnici lokalne samouprave, Stožera za izvanredne situacije, Lučke kapetanije, kao i predstavnici Vodoprivrednog poduzeća Zapadna Bačka. Tijekom dana će dogovoriti mjere kako bi se dijelovi uništenog pristaništa vezali kako bi se spriječilo da otplutaju nizvodno dok ne stignu najavljeni mađarski ledolomci.

Razbijeni led prijeti Beogradu

Prema navodima nadležnih službi, leda ima najmanje 20 miliona kubnih metara, dugačak je oko pet kilometara, a kod Apatina se gomila već nekoliko dana. Nakon razbijanja čepa u Apatinu na udaru će se naći i drugi objekti na vodi kod Novog Sada i Beograda.

Načelnik apatinske općine Milan Škrbić, najavio je da će uskoro stići mađarski ledolomci. Prema neslužbenim informacijama oni se u Apatinu očekuju u ponedjeljak popodne.

“Kod same “apatinske krivine” led je dug tri kilometra, širine 300 metara, debljine oko dva metra. Laički to je je oko 30 milijuna kubika leda. Ledolomci moraju razbiti četiri do pet čepova sve do iza Borova sela. Kad ledolomci krenu velika je opasnost nizvodno od Apatina, kod Novog Sada i Beograda jednom kad led krene” rekao je Škrbić.