STRAŠNA TRAGEDIJA NA DUNAVU: Milan je želio Milicu naučiti voziti, ali se nije uspio izvući iz automobila dok je tonuo na dno

Djevojka je vjerojatno umjesto u rikverc prebacila mjenjač u prvu brzinu pa se zatim sjurila u Dunav

Strašna tragedija u kojoj je život izgubio 17-godišnji mladić, a živu glavu jedva izvukla također 17-godišnja djevojka, šokirala je Srbiju.

Dvije maloljetne osobe (17) sletjele su automobilom u Dunav kod Vinče. U nesreći je život izgubio mladić Milan S., a djevojka Milica L. je prošla s lakšim ozljedama.

Djevojka je željela naučiti voziti automobil

Srpski mediji pišu da je Milan poginuo dok se pokušavao izvući iz potopljenog automobila. Nesretni mladić se utopio u automobilu svojih roditelja svega nekoliko minuta nakon što je dopustio Milici da sjedne za volan i isproba voziti. Kako prepričavaju svjedoci, Milan i Milica dovezli su se sinoć oko 22 sata na obalu Dunava u Vinči, a zatim zamijenili mjesta u automobilu. Milica je sjela na vozačevo mjesto kako bi pokušala voziti automobil. Što se u tim trenucima dogodilo još uvijek nije sigurno, ali srpski mediji nagađaju da je Milica umjesto u rikverc ubacila u prvu brzinu i zatim se u panici sjurila u Dunav.



Nakon što je automobil upao u rijeku, Milica se uspjela izvući, a Milan se prebacio na stražnje sjedalo, no nije mogao otvoriti vrata. Svjedoci drame odmah su skočili u ledenu vodu kako bi pomogli tinejdžerima. Jedan mladić uspio je doći do Milice i izvući je na obalu, dok do Milana nije mogao doći jer su zadnja vrata vozila bila blokirana sajlom.

Veslom razbili prozor, ali nisu ga uspjeli spasiti

“Vidio sam je kako pliva pored automobila i doziva u pomoć. Uspio sam je uhvatiti i izvući do obale, a onda sam se vratio po njenog prijatelja. Međutim, dečko se prebacio na zadnje sjedište, a vrata su bila zakačena sajlom”, rekao je mladić. “Odmah su stigli i ribari koji su veslom pokušali razbiti zadnje staklo, ali je nažalost nakon prvog udarca automobil potonuo i dečka nismo uspjeli izvući iz vozila”, priča vidno uznemiren mladić koji je spasio djevojku.

Tinejdžer se utopio u automobilu svojih roditelja. Njegovo beživotno tijelo iz automobila su izvukli ronioci. Poginuli Milan je išao u Drugu ekonomsku školu, a ubrzo nakon što je objavljena vijest, njegovi prijatelji su se na društvenim mrežama oprostili od tragično stradalog kolege. Potresne poruke preplavile su društvene mreže. Prijateljice preživjele Milice kažu da je djevojka u totalnom šoku i da pije tablete za smirenje.