ŠTO S FACEBOOK PROFILOM NAKON SMRTI? Roditelji podigli tužbu nakon smrti svoje kćeri

U Berlinu su jedni roditelji podigli tužbu protiv Facebooka jer im se ne želi omogućiti pristup podacima njihove preminule kćerke

Roditelji bi htjeli dobiti uvid u njezin korisnički račun na Facebooku, s obzirom na to da je njihova kćerka život izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima, no ova društvena mreža to ne dozvoljava.

Kćerka Simone W. prije pet je godina pala pod pod kotače podzemne željeznice. Do današnjeg dana nije razjašnjeno radilo li se o samoubojstvu ili nečem drugom. Uvidom u Facebook korisnički račun svoje kćerke Simone se nada da će možda dobiti odgovor na to pitanje, preko poruka koje je slala preko Messengera. No Facebook to ne dopušta, piše Deutsche Welle.

Odlučujuće pitanje koje otvara ovaj spor je nasljeđuju li roditelji digitalnu ostavštinu svoje kćeri isto kao što je to slučaj s pismima ili razglednicama. Jedan berlinski sud je 2015. donio presudu protiv Facebooka i naložio slobodan pristup podacima. No Facebook je u reviziji ukazao i na privatna prava trećih osoba koje su također dio korespondencije i koje su polazile od toga da će njihova korespondencija ostati tajna.

Upravo je ovaj slučaj aktualizirao pitanje što će se nakon smrti dogoditi s našom digitalnom ostavštinom.

Ponekad se tu radi o tisućama fotografijama, videa koji su odaslani u ime jedne osobe ili su povezani s nekom osobom. Neke od fotografija preminulih su napravile i proširile socijalnim mrežama druge osobe. Tu su i tisuće drugih digitalnih tragova poput komunikacije na Twitteru ili WhatsAppu ili postovi na Instagramu. Kome sve to pripada nakon što osoba koja ih je postavila ili komunicirala više nije među živima?

Naravno da tu ima mnogo bezazlenih sadržaja, ali i ozbiljnih, poslovnih i privatnih. Neke korespondencije sežu godinama unatrag. Tko je vlasnik svih tih podataka? Tko smije imati uvid u često vrlo privatne detalje ne samo preminule osobe nego i ljudi iz njezinog okružja?

Sam Facebook daje nekoliko mogućnosti kako to riješiti. S nekoliko klikova možete svoj profil izbrisati nakon smrti ili zamrznuti. Djevojčica iz sudskog slučaja s početka priče je svojim roditeljima čak i dala lozinku za pristup svom korisničkom računu, ali je u međuvremenu on zamrznut i pristup podacima je onemogućen kao što je to slučaj sa svim profilima koji su “zamrznuti”. I u slučaju da korisnik u slučaju svoje smrti odabere “staratelja” svog profila, to ne koristi mnogo jer staratelj nema uvid u korespondenciju. I upravo o tomu se radi u berlinskom slučaju, piše DW.

Korisnici mogu i preko aplikacije “If I die” regulirati što će se s njihovim profilom u slučaju smrti dogoditi, ali IT stručnjaci tvrde da se malo tko oko toga brine.