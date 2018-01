ŠTO NAS ČEKA U 2018.: Devet događaja u svijetu koji bi mogli obilježiti ovu godinu

Riječ je o događajima iz svijeta politike, sporta, zabave i umjetnosti

Britanski The Guardian sastavio je popis događaja koji će, kako se već sada naslućuje, obilježiti 2018. godinu.

Nuklearni sporazum s Iranom

Do sredine siječnja ove godine trebali bismo znati koliko je američki predsjednik Donal Trump ozbiljan u svojim namjerama da se sukobi s Iranom oko nukleranog programa kojeg ta zemlja ima. Trump je, naime, u listopadu prošle godine odlučio da neće potvrditi iranski nuklearni sporazum iz 2015. rekavši kako neće potvrditi da se Teheran drži dogovora. Ipak, njegov potez nije značio povlačenje SAD-a iz sporazuma sklopljenog između Irana i šest svjetskih sila, a po američkom zakonu, predsjednik mora svaka tri mjeseca u Kongresu “potvrditi” poštuje li Iran ugovor i je li potonji u nacionalnom interesu SAD-a.

Ukoliko Trump 15. siječnja odbije potpisati sporazum, sankcije protiv Irana opet će biti na snazi, a SAD će tako kršiti sporazum. Ostali potpisnici, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku, Rusiju i Kinu, trebat će se odlučiti hoće li sa sporazumom nastaviti bez obzira na SAD ili će dopustiti da on u potpunosti propadne. U svakom slučaju, Trumpova administracija korača prema otvorenom sukobu s tom bliskoistočnom zemljom.



Zimske olimpijske igre – Pyeongchang, veljača 2018.

Osim što će se na Zimskim olimpijskim igrama u južnokorejskom gradu Pyeongchangu od 9. do 25. veljače 2018. slaviti sport, one će biti i lakmus papir za mir na nestabilnom korejskom poluotoku. The Guardian piše kako postoji realna mogućnost da sjevernokorejski vođa Kim Jong-un pokvari napore i trud Južne Koreje, da sve, u organizacijskom i sigurnosnom smislu, prođe u najboljem redu. To bi, primjerice, mogao napraviti provokacijom poput provođenja nuklearnog testa ili ispaljivanja rakete, što bi, pak, moglo pokrenuti pravi sukob dviju zemalja koje već dulje vrijeme ratuju riječima.

Mirovni proces na Bliskom istoku

Mlađahni savjetnik Donalda Trumpa, Jared Kushner, prošle je godine najavio izradu plana za nastavak mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Taj je cilj izmakao brojnim drugim državnicima, a sada čeka 36-godišnjeg Trumpova zeta.

No, neki mu događaji ipak idu u prilog. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu već je ranije pokazao naklonost prema Trumpu, a učinio je i nekoliko ustupaka koje ne bi učinio za prijašnje američke administracije.

Saudijski princ Mohamed bin Salman, novonastale prilike vidi kao mogućnost za suradnju i savezništvo sa SAD-om i Izraelom protiv Irana. Jedan od mogućih događaja u ovoj godini je taj da će Palestinci biti prisiljeni prihvatiti date im uvjete u sukobu s Izrealeom, dok se Izrael i njihovi saveznici pripremaju za sukob s Iranom, piše The Guardian.

Iranska Revolucionarna Garda najvjerojatnije će, dodaje se u tekstu, ojačati svoju ulogu u Siriji potpomažući vojsku Bašara al Asada, zamjenjujući tako ruske snage.

Izbori u Rusiji, 18. ožujka

Vladimir Putin, koji će se četvrti puta kandidirati za predsjedničke izbore u ožujku 2018. kao neovisni kandidat, najveći je favorit tih izbora. Izbori će se održati na godišnjicu ruske aneksije Krima, a brojni promatrači ipak predviđaju visoko nesudjelovanje na izborima na kojima se natječe predsjednik koji je na vlasti 18 godina. Ukoliko pobijedi, Putin će Rusiju voditi do 2024., odnosno pune 24 godine.

Južni Sudan, 09. srpnja

Mandat predsjednika Južnog Sudana, Salve Kiira, istječe u srpnju ove godine. Zasada nema naznaka da je ta afrička zemlja spremna za demokratske i slobodne izbore. Opozicija je u izgnanstvu, a malo je učinjeno kako bi se implementirao mirovni sporazum iz 2015. koji je zaustavio građanski rat. Sukobi su dakle, ponovno prijetnja u zemlji u kojoj je 7.6 milijuna ljudi ovisilo o pomoći kao posljedica desetljeća sukoba i pogrešaka.

Izbori u Brazilu 28. listopada

Brazil će pokušati pronaći izlaz iz gomile političkih skandala i korupcije nakon što se u toj zemlji, krajem listopada, održi drugi krug predsjedničkih izbora. Bit će to prvo glasovanje nakon što je vlast u zemlji preuzeo Michel Temer nakon opoziva predsjednice Dilme Rousseff zbog proračunskih makinacija.

SAD: Izbori za Kongres u studenom

Izbori za Kongres odličan su pokazatelj kolika je zapravo popularnost predsjednika i je li njegova administracija ispunjava očekivanja birača. Alabama, savezna država na jugoistoku SAD-a, mogla bi biti presudna u ovogodišnjem glasovanju. Demokrati su uvjereni kako tu državu mogu osvojiti, a ako prođu tu, vjeruju da mogu bilo gdje drugdje. Ide im i u prilog i činjenica da je podrška Trumpu na vrlo niskim granama.

Velika Britanija: Pregovori o Brexitu

Nakon što su u prosincu prošle godine iz prve faze pregovori o izlasku Velike Britanije ušli u drugu fazu, krenule su rasprave o prijelaznom razdoblju i budućim odnosima Velike Britanije i Europske unije nakon Brexita. No, svi se slažu samo u jednom – druga faza bit će još kompliciranija od prve. Osim ovoga, Velika Britanija još nije odlučila hoće li ostati dijelom jedinstvenog europskog tržišta.

Pregovori će se u početku voditi o prijelaznom razdoblju od dvije godine, koje nastupa nakon Brexita 29. ožujka 2019. godine.

Velika Britanija: Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle

Princ Harry i glumica Meghan Markle vjenčat će se na proljeće, 19. svibnja. Par koji je u vezi od ljeta 2016. godine vjenčat će se u kapelici sv. Jurja. Nakon vjenčanja Meghan će dobiti titulu vojvotkinje od Sussexa, a brojni su fanovi britanske obitelji već mjesecima uzbuđeni jer će dašak hollywoodskog glamura stići u britansko plemstvo.