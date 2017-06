STIŽE NOVO ČUDO TEHNOLOGIJE: Rusi grade istraživačku nuklearnu podmornicu s golemim ‘krilima’, dvostruko veću od Airbusa A380

Rusija razvija divovsko novo plovilo dva puta veće od najvećeg putničkog zrakoplova. Namijena će mu biti iskorištavanje prirodnih resursa i poduzimanje novih znanstvenih istraživanja. Istraživačka podmornica Arctic stvorena je u dizajnerskom uredu Rubin, odgovornom i za podmornice koje koje su nosile rakete tipa ‘tajfun’, a koje je Sovjetski Savez porinuo 80-ih godina prošlog stoljeća.

Podmornica će biti najveći civilni podvodni projekt ikad izgrađen i bit će pokretana nuklearnim reaktorom. Gradnja bi trebala započeti 2020. godine, piše portal Popular Mechanics.

Biti će namijenjena istaživanjima pomoću aktivnog sonara vrlo niske frekvencije koji može prodrijeti duboko u more.

Jedan ju je stručnjak usporedio s Airbusom A380, najvećim svjetskim putničkim zrakoplovom, koji je otprilike pola njezine veličine. To je u velikoj mjeri zbog toga što ima dva kompleta sonara sličnih krilima, koji će se uvlačiti u brodski trup. To će omogućiti podmornici Arctic snimanje okoline u svim smjerovima.



“Iz analize modela koji je izložio dizajnerski ured, krila su dugačke oko 50 metara, pa će podmornica imati raspon krila od oko 100 metara, što je znatno više od bilo kojeg zrakoplova koji je ikad letio. Malo je vjerojatno da će ta krila biti korištena za generiranje podizanja poput onog kod zrakoplova. To bi joj smanjilo učinkovitost jer bi morala stalno koristiti svoju kontrolnu površinu za održavanje dubine. To bi također stvorilo buku koja bi mogla učiniti sonar manje djelotvornim”, kaže analitičar H.I. Sutton.

Podmornica će težiti 13.280 tona, bit će dugačka 134 metra, imat će 40 članova posade i razvijati brzinu od 12,6 čvorova (oko 23 km/h) i moći će zaroniti do dubine od 400 metara. Kao civilno plovilo bit će nenaoružana.