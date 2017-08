STATUS TALIJANSKE TINEJDŽERICE POSTAO VIRALAN: ‘Zašto si muškarci uzimaju takvu slobodu? Mogu biti sretna da me nije silovao!’

Facebook status jedne talijanske tinejdžerice postao je viralan nakon što je u njemu opisala kako ju je jedan muškarac pratio i ustvrdila da je sretna što ju nije i silovao.

18-godišnja Anita Fallani iz grada Scandicci na sjeveru Italije rekla je da se vraćala kući po noći kad ju je nepoznati muškarac počeo ispitivati neka pitanja. Ignorirala ga je, no on ju je i dalje slijedio, prenosi BBC.

‘Pitam se zašto ja nemam jednaku slobodu kao što ju imaju muškarci’, napisala je Anita. Njezine su riječi prenijeli talijanski mediji, a status joj je nekoliko tisuća puta podijeljen.





Čekala je tramvaj nakon izlaska kad ju je napadač primijetio

Fallani je inače kći gradonačelnika tog grada u Toskani. Opisala je kako ju je taj muškarac zapazio dok je čekala tramvaj nakon izlaska s prijateljicom.

‘Ugledaš me i misliš da me imaš pravo maltretirati. Nikad te nisam vidjela, nemam pojma tko si, no to te nije zaustavilo. Dobra večer gospođice, kako si? Kako se zoveš? Zašto ne odgovaraš’, prisjeća se riječi koje joj je stranac uputio.

Rekla je da je ignorirala sva njegova pitanja, a nakon što se ukrcala u tramvaj, na uši je stavila slušalice kako bi joj muškarac prestao dosađivati.

Kasnije, kad se iskrcala iz tramvaja, nastavio ju je pratiti.

‘Htjela sam plakati. Bila sam sama i nisam znala što bih učinila’, napisala je.

Dodala je i da se pretvarala da nekoga zove na mobitel, no muškarac ju je unatoč tome nastavio pratiti.

‘Kamo ideš? Hoćeš li sa mnom?’, rekao joj je.

Dolazak kući u sigurnost

Djevojka je priznala da se jako uplašila.

Kad je konačno došla kući, na početku je osjetila sigurnost, no kasnije velik bijes.

‘Ovo je priča poput mnogih drugih. Nema tu ništa neobično, to nije iznimka’, napisala je i rekla da su takve situacije postale potpuno normalne.

‘Pitam se koliko bismo puta trebale biti sretne što nas netko nije silovao’, napisala je.

Njezinu su priču podijelili veliki talijanski mediji poput La Repubblice i Corriere della Serra, a njihovi su članci na društvenim mrežama tisuće puta dijeljeni.

U idućem je postu Anita opisala kako je to što je doživjela bilo jedno grozno i uznemirujuće iskustvo, no takve situacije više ne bi trebale biti sasvim normalne.

Još se ne zna istražuje li policija slučaj.