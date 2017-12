SRPSKI ŠEF DIPLOMACIJE ISMIJAO SLOVENSKE DOMAĆINE: ‘Kakva je to EU? Za doručak samo tri zemičke!’

Na Bledu u Sloveniji, gdje se održava forum zemalja zapadnog Balkana koje pretendiraju na članstvo u Europskoj uniji, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić imao je u utorak pravi show.

Dačić je panel-raspravu iskoristio da se našali na račun slovenskih domaćina, ali i same Europske unije.

“TO NE ČITAŠ”: Procurio šalabahter Ivice Dačića za govor na engleskom

“Stolice više nisu drvene”

“Ima nekih promjena od prošle godine, stolice više nisu drvene”, kazao je Dačić na početku svoga izlaganja, piše Blic.



Vidjevši da se šala primila i izazvala smijeh nazočnih, šef srbijanske diplomacije nastavio je u šaljivom tonu pa se očešao i o domaćine skupa na Bledu.

“Ali za doručak su bile samo tri zemičke, i to jedna prazna, na što mi je Erjavec (Karl, slovenski ministar vanjskih poslova, nap.a.) odgovorio da smo ipak u Sloveniji. I kakva je to Europska unija? Čime ćete nas vi to privući”, pitao je Dačić ponovno izmamivši smijeh prisutnih.

Naravno, nakon uvodnih šala u ozbiljnijem je tonu rekao da se šali.

IVICA DAČIĆ PORUČIO: ‘Da je Donald Trump upoznao Cecu, ona bi sada bila prva dama Amerike’