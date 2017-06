SRPSKI MEDIJI TVRDE: ‘Mostar je na rubu etničkog sukoba zbog večerašnjeg Thompsonovog koncerta’

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je u četvrtak kako je osiguranje skupa potpore hrvatskim uznicima u Den Haagu koji se u večernjim satima treba održati u Mostaru posao za lokalnu policiju koja poduzima sve potrebne mjere, ali je istaknuo kako je po njegovu osobnom sudu nastup osoba poput Marka Perkovića Thompsona potpuno nepotreban u okolnostima kakve vladaju u BiH. Bošnjačko udruženje ratnih veterana priopćilo je pak kako se neće pokoriti odluci gradonačelnika Mostara, Ljube Bešlića, da zabrani prosvjede u centru grada zbog koncerta Marka Perkovića Tompsona, piše srpski Blic koji tvrdi da je ‘Mostar na rubu etničkog sukoba zbog koncerta’.

Ministar sigurnosti BiH Thompsona koji večeras treba nastupiti opisao je kao osobu koja širi mržnju i otvara ratne rane.

“Može on (Thompson) sada pjevati o ljubavi koliko hoće no ja se sjećam njegove pjesme ‘Jasenovac i Gradiška Stara’. To je morbidna fašistička pjesma”, kazao je Mektić novinarima.

Ocijenio je kako ikonografija koja prati nastupe poput Thompsonovih samo stvara dodatne podjele i potiče sukobe među ljudima što je u BiH poseban problem.



“To je nepotrebna ikonografija nama koji smo izašli iz rata i nastojimo zaliječiti naše traume”, kazao je ministar sigurnosti BiH.

Mostarski skup i koncert potpore šestorici ratnih čelnika Herceg Bosne koji čekaju pravomoćnu presudu Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine (ICTY) organizirala je udruga pod nazivom “Hrvatsko srce” a njeni su predstavnici odbacili sve optužbe za širenje mržnje i netrpeljivosti, uključujući i kritike i upozorenja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC).

Tražili zabranu nastupa

Thompsonu u Mostaru zamjeraju da veliča ratne zločince, a Udruženje logoraša “Mostar” službeno je zatražilo zabranu njegovog koncerta. No oni nisu usamljeni u tom zahtjevu. Naime, predstavnici najutjecajnih zapadnih zemalja te Rusije i Turske u utorak su osudili najavu koncerta, a potom je uslijedila i zajednička izjava Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. V

ećina bošnjačkih političkih stranaka također je oštro osudila koncert, a nekoliko bošnjačkih nevladinih udruga najavilo je kako će u vrijeme održavanja koncerta na Španjolskom trgu prosvjedovati protiv tog okupljanja.

“Nemoralno je i strašno organizirati koncert nekoga tko veliča ustaštvo i to na mjestu stradanja nedužnih ljudi” rekao je za Blic Tarik Tanović, član Upravnog odbora Udruženja logoraša “Mostar.

U Mostaru napeto

Srpski mediji pišu kako je atmosfera uoči koncerta u Mostaru napeta, a podsjećaju i na upozorenje koje je vlada Velike Britanije uputila britanskim državljanima koji se nalaze u BiH. Na službenoj stranici britanske Vlade građane se upozorava na skup koji se odražava u Mostaru, na koncert podrške šestorici Hrvata koji su pred Haškim sudom osuđeni za ratne zločine te na prosvjede bošnjačkih ratnih veterana koji su najavljeni u isto vrijeme kad i koncert.

Thompson bi večeras u 20:00 sati trebao zapjevati u znak podrške šestorici Hrvata koji su u svibnju 2013. nepravomoćno osuđeni na kazne od 10 do 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima tijekom rata u BiH, a riječ je o bivšem predsjedniku vlade Herceg Bosne Jadranku Prliću koji je nepravomoćno tada osuđen na 25 godina zatvora, bivšem ministru obrane Bruni Stojiću i bivšim načelnicima Glavnog stožera HVO-a Slobodanu Praljaku i Milivoju Petkoviću na po 20 godina zatvora, bivšem zapovjedniku vojne policije Valentinu Ćoriću na 16, dok je načelnik Ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić nepravomoćno osuđen 10 godina zatvora.