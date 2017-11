SRPSKI ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BiH VATRU GASI BENZINOM: ‘Nikakav referendum! Republika Srpska može se odcijepiti samo ratom’

Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da bi se Republika Srpska (RS) u postojećim okolnostima samo ratom mogla odcijepiti od BiH što nitko ne podupire, uključujući Srbiju.

Ivanić je u razgovoru za Deutsche Welle (DW) objavljenom u srijedu rekao kako ne bi podržao ni referendum o odcjepljenju RS-a niti pokušaj da se to odvajanje realizira.

ESKALACIJA KRIZE U BIH: Izetbegović na pitanje o mogućem ratu s Republikom Srpskom: ‘Svatko tko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja’

“U ovom trenutku ne postoji niti jedna međunarodna snaga koja bi iza toga stajala. Prva Srbija ne bi stala iza toga zbog Kosova. Postoji samo treći način kako to možete uraditi, a to je ratom. Ja to ne želim i nikada neću ući u rat“, kazao je Ivanić.



Dodao je da o osamostaljenju uopće ne treba razmišljati jer se to ne može uskoro dogoditi.

“Upravo zato mislim da su sve te teme besmislene“, kaže Ivanić, žestoki politički protivnik predsjednika RS-a Milorada Dodika, glavnog zagovaratelja odcjepljenja.

“Receptom” za opstanak BiH u sadašnjim granicama Ivanić je opisao jačanje povjerenja među ljudima i spremnost političkih vođa u toj zemlji na kompromis čega trenutačno nema.

“Velike teme za koje znamo da nemamo suglasnost ja uopće ne bih otvarao“, zaključio je Ivanić.