SRBIN KOJEG ZBOG HEROJSTVA SLAVI CIJELA NORVEŠKA: ‘Nisam razmišljao ni o čemu, vodilo me balkansko srce’

Iako svaki dan pacijentima spašava život i sanira ozljede, Marko Miljković je prošlog tjedna napravio nešto što mu nipošto nije bilo u opisu posla.

Rođeni Nišlija Marko Miljković, koji već dvije i pol godine živi i radi u Oslu, postao je jedna od glavnih tema norveških medija. Marko radi kao medicinski tehničar te je u noći sa srijede na četvrtak izašao na intervenciju nakon što ih je tipkom na posebnoj narukvici u pomoć pozvala jedna pacijentica.

Kuća u plamenu

‘Radim u zdravstvenoj službi koja posreduje između Hitne pomoći i pacijenata na čiji poziv izlazimo na teren. Preko posebne nas je narukvice starica, koja je inače teško pokretna, pozvala. Obično se događalo da padne i ne može ustati, zbog čega smo joj najčešće bili potrebni. Međutim, kada smo je nazvali, nije nam se javljala, što je bilo čudno. Kada smo došli do njezine kuće, vidjeli smo kako izlazi ogromni dim’, kaže Marko.

Marko je u tom trenutku zaboravio na pravila službe te, znajući da starica ne može izaći iz kuće u plamenu, on ušao po nju. Vodilo ga je, kaže, balkansko srce.



‘Šutnuo sam vrata i uletio u kuću. Unutra je bio crni dim i ništa nisam vidio. Nisam razmišljao ni o čemu, samo da je spasim. Vikao sam na sav glas, borio sam se da je nađem, nisam vjerovao da ću je naći živu. Pogledao sam dvije sobe, ali nisam je našao. Izašao sam samo nakratko van po kisik i vratio se unutra. U trećoj sobi vidio sam da je vatra zahvatila pod i dvosjed. Ne znam jesam li čuo njezin kašalj, ali primijetio sam kolica za stare i probao je naći rukama. Napipao sam joj kosu i uhvatio ispod ruke. Nisam je mogao nositi, pa sam je vukao. Izvukao sam je u hodnik prema izlaznim vratima’, ispričao je Marko beogradskom Blicu.

‘Bravo, ali nemoj da se ponovi’

Starici su lice, kosa i tijelo bili prekriveni čađom, a moge su joj bile potpuno izgorjele. Ipak, bila je svjesna. Kad je izvukao staricu iz kuće na mjesto događaja stigle su hitne službe koje su i njega odvele na Hitnu zbog jakog kašlja.

‘Htjeli su me zadržati na zdravstvenim pregledima 48 sati, ali ja sam to odbio. Tražio sam samo da idem što prije kući. Poslije pisanja norveških novina dobio sam puno pozdrava i čestitki. Zvala me je i staričina kći da mi se zahvali. Inače, starica je operirana u petak. Najbitnije je stanje njezinih pluća. Ja sam jedva izbacio čađ, iako sam samo tri-četiri minute bio unutra’, ispričao je Marko.

Za svoje herojstvo i njegove posljedice, Marko je od nadređenih dobio četiri slobodna dana, ali i vrlo jasnu poruku – bravo, ali nemoj da se ponovi. ‘Jednostavno, u Norveškoj svatko radi svoj posao’, objašnjava ovaj Nišlija.