SRBIN KOD KOJEG JE ŽIVIO NAPADAČ IZ BERLINA: ‘Bio je normalan, a onda mu je djevojka počela nositi nikab, a on je promijenio ime’

Njemačka policija objavila je da je Tunižanin Anis Amri, čovjek za kojeg sumnjaju da je napadač iz Berlina, neko vrijeme živio kod Bobana S. (36), Srbina iz Njemačke koji je bio zadužen za novačenje džihadista za Islamsku državu. Stoga se sumnja da je Boban S. možda upleten i u teroristički napad u Berlinu.

36-godišnji Boban S. stanuje u Dortmundu. Ima srpsko i njemačko državljanstvo i regrutirao je za Islamsku državu. Kod njega je kao podstanar neko vrijeme živio i osumnjičeni za napad u Berlinu, Anis Amri.

Osumnjičeni napadač iz Berlina živio je kod Srbina Bobana S., a obojica su povezana s misterioznim ‘Propovjednikom bez lica’

Regrutirao mlade muslimane za Irak i Siriju

Bobana Simeonovića, čije puno ime navodi tiskano izdanje srpskog lista Alo, je policija u Njemačkoj uhitila 8. studenog tijekom velike akcije usmjerene protiv povezanosti s ISIS-om. Regrutirao je mlade muslimane kako bi se otišli boriti u Siriju i Irak, prenosi Deutsche Welle.



Srpski Blic prenosi da Boban S. nije bio glavni u toj mreži, ali u stanu u Dortmundu gdje je živio kao podstanar, redovito je održavao sastanke s istomišljenicima, a na njima su se uglavnom okupljali bradati muškarci i potpuno pokrivene žene, ispričali su susjedi. Novake je učio arapski jezik i islamske običaje.

‘Bili su normalan par. Onda je ona počela nositi nikab, a on je promijenio ime’

Stan u kojem je ovaj Srbin živio pripada njegovoj djevojci. Susjedi su rekli da je par do prije četiri godine bio ‘sasvim normalan’. Povremeno su organizirali kućne zabave i druženja, no uskoro je to prestalo a njegova djevojka Nadine je počela nositi nikab, dok je Boban promijenio ime u Abdurahman. Pod tim je imenom propovijedao strategije radikalnih salafista.

Na islamskim je seminarima indoktrinirao vjernike.

Čelnik pokrajinske Službe u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji rekao je da je Boban S. jedan od predvodnika radikalizacije u toj pokrajini. Policija je sumnje imala još u kolovozu, no tada ga nisu uhitili jer nisu imali dovoljno čvrste dokaze. U istrazi koja je počela na jesen otkriveno je da je prvi čovjek te mreže bio Iračanin poznat pod imenom Abu Walaa. Osim njega i Bobana S., uhićeni su i turski državljanin Hasan C., Kamerunac Ahmed F.J. i Mahmud O. s njemačkim državljanstvom.

Čeka ih duga zatvorska kazna

Abu Walaa je samo iz njemačkog grada Hildesheima 26 mladića poslao u borbe u Irak i Siriju. Otvoreno se izjašnjavao kao pripadnik Islamske države. Poznat je i kao ‘propovjednik bez lica’ jer se u svojim videima na YouTubeu uvijek snima s leđa.

I njemu i Simeonoviću prijeti dugogodišnji zatvor. Očekuju se sveobuhvatne optužnice, uvjerljivi dokazi i duga zatvorska kazna za sve koji su označeni dijelom te mreže, pa tako i za Srbina Bobana Simeonovića.

