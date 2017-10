SRBIJI STIGLI RUSKI MIG-ovi, VUČIĆ PROCVJETAO: ‘Uskoro ćemo ih imati 10 i nećemo stati na tome’

‘Srbija će uskoro imati deset operabilnih MIG-ova 29, što je u usporedbi s regijom uvjerljivo najznačajniji broj i na tome se neće stati’, izjavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što su stigla dva borbena aviona iz Rusije.

Vučić je izjavio kako mu je želja da se građani Srbije osjećaju sigurno te da je zahvalan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

‘Zahvalit ću se na pomoći jer smo to dobili po najpovoljnijim mogućim uvjetima, a mi ćemo nastaviti jačati svoju vojsku’, rekao je Vučić.

‘Mi ne želimo nikakve sukobe, no želimo biti sigurni da smo u stanju zaštititi, sačuvati i obraniti našu zemlju’, rekao je Vučić, prenosi B92.



Pohvalio se kako je stanje u vojsci neusporedivo bolje nego što je bilo prije.

‘Imali smo jedan plus jedan MIG-21, kao i dva MIG-a 29 izvan resursa. Nemojte zaboraviti da sam više puta rekao da sam bio izložen podsmijehu i napadima kako ti MIG-ovi nikad neće stići. Vidjeli ste da ih čak nisam čekao na aerodromu, zato što se podrazumijeva da, kad narodu i građanima kažem da sam se dogovorio s predsjednikom Putinom, to znači da će to biti napravljeno’, kazao je srbijanski predsjednik.

Istaknuo je i kako će vojnici biti zadovoljniji jer će imati ‘značajno povećanje plaća’.

‘Je li to dovoljno? Nije. Ali sljedeće godine, kad dođe kumulativno, kad računate, bit će značajno više. Oni nemaju manje u odnosu na ono što su imali prije smanjenja, sad će imati značajno više, tako da vjerujem da je vojska danas mnogo jača. A vi ćete imati priliku 20. listopada vidjeti kako treba biti opremljeno 1500 vojnika naše specijalne brigade, ali vidjet ćemo hoće li biti još nekih’, rekao je Vučić.