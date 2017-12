SRBIJA ZGROŽENA GANGSTERSKIM POZAMA LOKALNOG POLITIČARA: Uperio dva pištolja u ženu pa sve objavio na Facebooku

Potvrdio je da je stavio fotografiju na Facebook, no rekao je kako je netko istu zloupotrijebio stavljajući je u potpuno pogrešan kontekst.

Lokalni političar iz općine Knjaževac u Srbiji, Marko Stojanović, šokirao je javnost fotografijama koje je objavio na Facebooku. Na fotografijama se Stojanović fotografirao s dva pištolja, koje je uperio u javnosti nepoznatu ženu. Kasnije je objasnio kako se radi o pištolju-upaljaču te dječjem plastičnom pištolju te dodao kako se radi o internoj šali između njega i kume.

Stojanović je gangsterskim pozama zgrozio Knjaževčane koji kažu kako nije prikladno da se čovjek koji obavlja važnu funkciju pojavljuje u takvim pozama na društvenim mrežama. Stojanović je, inače, zadužen za ruralni razvoj, privredu i poljoprivredu te se nalazi na čelu općinskog nogometnog saveza.



Tvrdi da je slika stavljena u pogrešan kontekst

Za Blic je potvrdio da je stavio fotografiju na Facebook, no rekao je kako je netko istu zloupotrijebio stavljajući je u potpuno pogrešan kontekst.

‘Sve je to bila interna šala. Na fotografiji smo ja i moja kuma na jednom slavlju i malo smo se šalili, pa sam uzeo pištolj-upaljač i jedan plastičan pištolj od djece i slikao se s njom. To uopće nisu pravi pištolji. Postavio sam tu fotografiju na svoj Facebook profil, ali čim su počeli neprikladni komentari shvatio sam da sam pogriješio i odmah sam je uklonio. Međutim, netko je već preuzeo sliku i odlučio je zloupotrijebiti iz ne znam ni ja kojih razloga’, rekao je te dodao kako ga prijatelji znaju kao strastvenog lovca i ljubitelja oružja, no da takvo eksponiranje u javnosti uopće nije na njegovoj razini te da nije imao nikakve zle namjere. Ističe da ga je zbog nesporazuma sram te da zbog toga danima ne spava.

Bavi se lovom

‘Istina je da sam strastveni lovac i da imam deset pušaka, ali nemam nijedan pištolj. I svi koji me poznaju znaju da nisam takav čovjek kakav sam prikazan na fotografiji. Sve je to bila šala i jako mi je žao što su ljudi to pogrešno protumačili’, požalio se Stojanović.