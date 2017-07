SRBIJA SE OZBILJNO NAORUŽAVA: Nabavljaju bojnu jedinicu raketnog sustava S-300, stižu avioni, tenkovi…

Dmitrij Šugajev, direktor Federalne službe za vojnu suradnju Rusije i bliski suradnik Vladimira Putina, potvrdio je kako je sasvim realno da Moskva Srbiji uskoro isporuči raketne sustave S-300.

‘Istina je da Rusija razmatra moguću isporuku raketnog sustava Srbiji. Srpski partneri su izrazili interes za isporuku čitave bojne jedinice raketnog sustava S-300 SAM.

Stižu i MIG-ovi

‘To je nešto o čemu razgovaramo’, izjavio je Dmitrij Šugajev na Međunarodnom sajmu zrakoplovne i svemirske tehnike MAKS 2017 u Moskvi, prenosi Dnevnik.

Šugajev je dodao i da će se realizirati ranije najavljena isporuka šest borbenih zrakoplova MiG-29.



‘Zajedno sa zrakoplovima, Moskva će Srbiji dati i 30 tenkova T-72S i 30 oklopnih vozila BRDM-2’, rekao je Šugajev.

Evo koliko je moćan S-300

Obrambeni raketni sustav S-300 jedno je od najnaprednijih oružja u svojoj klasi. Njegov razvoj započeo je tijekom sovjetske ere u 1960-ima. Danas sustav proizvodi ruska korporacija Almaz-Antei.

S-300 je sposoban pogoditi rakete kratkog i srednjeg dometa, krstareće rakete, te taktičke i strateške zrakoplove. Imaju ga vojske zemalja diljem svijeta, među ostalima Bugarska, Kina, Egipat, Iran, Grčka i Sirija.

Ovaj sustav ima domet u daljinu od pet do 150 kilometara, a u visinu od 10 do 27.000 metara. Maksimalna brzina kretanja ciljeva je od 1.800 m/s do 2.800 m/s, te može pratiti do 12 raketa i šest istovremenih ciljeva. Za gađanje se u pokretu priprema za pet minuta, dok u kompleksu može imati do 48 raketa.

