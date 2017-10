SRBIJA ĆE USTANOVITI DAN BRANITELJA? ‘Dosta smo se po tuđoj volji stidjeli naših junaka, nema više šutnje’

Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin rekao je kako je njegovo ministarstvo službeno uputilo zahtjev srbijanskoj Vladi da uspostavi praznik, rekavši kako ‘Srbija ne smije zaboraviti heroje koji su je branili u najtežim danima’.

‘Ovom bi gestom država na najvišoj razini izrazila zahvalnost svima koji su pod njenom zastavom nosili oružje od oslobodilačkh ratova u 19. stoljeću pa do obrane zemlje od NATO agresije 1999., prenosi B92 u članku naslovljenom ‘Možda i mi dobijemo naš “dan branitelja” kao Hrvati’.

Iza inicijative stoji ministar obrane Aleksandar Vulin koji tvrdi kako je suština ove ideje odavanje počasti svim stradalima, ali i jačanje kulture sjećanja na ratove iz skorije prošlosti.

Srbija ne smije zaboraviti heroje koji su je branili u najtežim danima, tvrdi Vulin.



‘Dosta smo se po tuđoj volji stidjeli naših junaka. Na njih moramo biti ponosni. To je osnovni razlog iz kojeg sam predložio da Dan ratnika bude ustanovljen kao praznik. To će biti dan kad će heroji ratova biti dobrodošli u našim vojarnama i školama i kada će dobiti prostor u medijima. To rade sve zemlje u svijetu i nema nijednog razloga da i mi to ne činimo’, izjavio je ministar obrane.

Dodaje kako su sudionici ratova devedesetih godina dugo bili zanemareni i bez odgovarajućih počasti. Raskid s tom praskom, tvrdi, mora se dogoditi.

‘Sebe nećemo predstavljati boljima nego što jesmo, ali nema ni šutnje. Neće se više naši bivši vojnici prisjećati ratnih dana u kućama i kavanama. Sve važne datume obilježavat će u domovima vojske, gdje im je i mjesto. Oni su bili vojnici koji su se odazvali na poziv svoje države’, zaključio je Vulin.