SRBIJA IZABRALA NOVOG PREDSJEDNIKA, VUČIĆ SLAVI: ‘Sutra ću s Plenkovićem voditi teške i ozbiljne razgovore o Agrokoru’

Srbija je u nedjelju izašla na predsjedničke izbore, a prema preliminarnim rezultatima CESiD- a, Aleksandar Vučić osvojio je 55.70 posto glasova birača na 95.00% obrađenih glasačkih listića. Prve preliminarne podatke objavilo je i Državno izborno povjerenstvo Srbije (RIK) prema kojem nakon obrađenih 16.84% listića Vučić vodi s 59.89%

Birališta su zatvorena u 20 sati, a prema posljednjim neslužbenim podacima izlaznost je bila 49,7 posto. Prvi nepotpuni neslužbeni rezultati očekuju se oko 22 sata.

Velike svjetske agencije prenijele su informaciju o Vučićevoj pobjedi. Reuters ocjenjuje da je ovaj rezultat potvrdio gotovo nespornu dominaciju Vučića u ovoj balkanskoj zemlji, koju on želi dovesti u Europsku uniju, istovremeno zadržavajući snažne veze s Rusijom.

“Dobio sam 12 posto više glasova nego svi ostali kandidati zajedno. Još nemamo glasove s Kosova gdje očekujemo uvjerljivu pobjedu, oko 75 posto glasova. Još jednom zahvaljujem Tomislavu Nikoliću što je podržavao Vladu Srbije, što je to činio kada je to malo tko očekivao ili čak nije imao političku računicu da to radi. Važno je da su građani jasno rekli da žele ići naprijed, još brže i bolje”, rekao je Vučić po dolasku u svoj stožer.



Najavio razgovor s Plenkovićem

Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra, u utorak, u Mostaru sudjelovati na regionalnom skupu koji će biti značajan za kompletnu regiju i gdje će se sastati s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, istakavši da će imati teške i ozbiljne razgovore.

‘Sutra kao premijer Srbije sudjelujem na važnom regionalnom skupu u Mostaru gdje imam zakazanu večeru sa Plenkovićem, a očekujem i teške i ozbiljne razgovore’, rekao je novinarima u sjedištu Srpske napredne stranke, prenosi agencije Beta.

“Razgovarat ćemo, među ostalim i o Agrokoru jer se pokazalo da tu ima više problema nego što se očekivalo”, rekao je Vučić novinarima u svom izbornom stožeru nakon proglašenja izborne pobjede.

Kako se očekuje, Plenković i Vučić susrest će se tijekom 20. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017., čiji je zemlja partner Republika Hrvatska i kojega će u utorak službeno otvoriti predsjednik hrvatske vlade.

Preliminarni rezultati

Prema preliminarnim rezultatima, koje donosi Centar za slobodne izbore i demokraciju (CESiD), kako prenosi B92, nakon obrađenih 95.00% glasačkih listića ovako izgledaju rezultati:

Aleksandar Vučić 55.70%

Saša Janković 15.60%

Luka Maksimović Beli 9.60%

Vuk Jeremić 5.70%

Vojislav Šešelj 4.50%

Boško Obradović 2.30%

Saša Radulović 1.30%

Aleksandar Popović 1.10%

Nenad Čanak 1.10%

Milan Stamatović 1.10%

Miroslav Parović 0.30%

Prema rezultatima agencije Ipsos koja je do sada obradila 85.70% glasova Vučić ima 54.90%, Janković 16.30%, a Maksimović 9.50%.

Vuk Jeremić 5.70%, Vojislav Šešelj 4.40%, Boško Obradović 2.30%, Saša Radulović 1.40%, Milan Stamatović 1.30%, Aleksandar Popović 1.20%, Nenad Čanak 1.20% i Miroslav Parović 0.30%

BREAKING: An early projection shows that Prime Minister Aleksandar Vucic has won Serbia's presidential election. — The Associated Press (@AP) April 2, 2017

Prve preliminarne podatke objavilo je i Državno izborno povjerenstvo Srbije (RIK). Nakon obrađenih 16.84% glasova rezultati su sljedeći:

Aleksandar Vučić 59.89%

Saša Janković 13.12%

Luka Maksimović Beli 8.37%

Vuk Jeremić 5.21%

Vojislav Šešelj 4.36%

Boško Obradović 2.10%

Nenad Čanak 1.39%

Milan Stamatović 1.34%

Saša Radulović 1.26%

Aleksandar Popović 0.92%

Miroslav Parović 0.29%

#BREAKING Serbian PM Vucic elected president: IPSOS pollster estimate — AFP news agency (@AFP) April 2, 2017

Na osnovu 96 posto obrađenog uzorka najviše glasova birača osvojio je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa 54,9 posto glasova, priopćila je CRTA.

Aleksandar Vučić 54,9%, Saša Janković 16,2%, Luka Maksimović 9.4%, Vuk Jeremić 5.8%.

Sastanak s Plenkovićem

Kako prensi agencija Beta, premijer Srbije i novoizabrani predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra, u utorak, u Mostaru sudjelovati na regionalnom skupu koji će biti značajan za kompletnu regiju i gdje će se sastati s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, istakavši da će imati teške i ozbiljne razgovore.

‘Sutra kao premijer Srbije sudjelujem na važnom regionalnom skupu u Mostaru gdje imam zakazanu večeru sa Plenkovićem, a očekujem i teške i ozbiljne razgovore’, rekao je te dodao da će s Plenkovićem razgovarati i o Agrokoru.

‘Razgovarat ćemo i o našoj europskoj perspektivi, i o Agrokoru, i tu ima više problema’, rekao je Vučić i dodao da će biti predsednik Vlade Srbije još oko dva meseca.

Po njegovim rečima, skup u Mostaru biće važan za sve u regiji. Najavio je i da će nakon Mostara otputovati u Kinu.

‘Ići ću potom u Kinu, to će biti strašno važna posjeta’, rekao je Vučić, dodavši da još ne može precizirati hoće li u Kinu ići kao premijer, ili kao novoizabrani predsjednik Srbije.

Pobjednički govor

Lider SNS i uvjerljivi pobjednik na predsjendičkim izborima Aleksandar Vučić u svojem je pobjedničkom govoru rekao da je njegova pobjeda ‘čista kao suza’ te da je pokazala kojim smjerom građani Srbije žele ići. Dodao je da je za njega glasovalo preko dva milijuna birača koji su izašli na izbore i da je sam dobio 12 posto glasova više od svih ostalih kandidata zajedno.

‘Vrlo sam ponosan što smo dobili ogroman broj glasova u uvjetima koji su za nas bili sve samo ne laki, za nas je ovo važan dan’, rekao je Vučić u sjedištu SNS.

Dodao je i da nema rezultata s Kosova, ali i da očekuje uvjerljivu pobjedu.

‘Za nas je ovo važan dan, važno je što se pokazalo u kojem smjeru Srbija želi ići. Ovo je pobjeda čista kao suza i nitko drugačije ne može tumačiti. Dobio sam 12 posto više glasova nego svi ostali kandidati zajedno’, rekao je Vučić te dodao kako je za njega najvažnije to što su izbori pokazali da je ‘ogromna većina za nastavak reformskog procesa’.

‘Kada na ovaj broj dodate i one koji nisu izravno protiv, ogromna većina u Srbiji je za nastavak procesa, za nastavak europskog puta, za održavanje tradicionalnih prijateljstava s Rusijom i Kinom’, rekao je Vučić, prenosi B92.

Nova vlada za dva mjeseca

Aktualni premijer je istaknuo da je sretan što je u prvom krugu pobijedio ‘ne populizmom, demagogijom i šovinizmom, već teškim i napornim radom’.

‘To znači da su ljudi razumjeli što mi radimo, da znamo kako žive i s kakvim se problemima suočavaju. Vrlo važno je to što su građani jasno stavili do znanja da žele ići naprijed, brže, bolje, jače i da žele da se problemi brže rješavaju. Moramo vjerovati u to da možemo postići dobre rezultate, a ne da bude pitanje hoće li netko napravti neku kombinaciju’, rekao je Vučić.

Vučić se tijekom govora zahvalio i predsjedniku i bivšem lideru SNS Tomislavu Nikoliću na potpori.

‘Hvala Nikoliću što je podržavao Vladu Srbije i teške poteze koje smo povlačili. Radio je to i kada nije imao političku računicu koja bi mu koristila, dok su neki drugi jedva dočekali da nas napadnu’, rekao je Vučić nakon čega se čuo i pljesak prisutnih.

Vučić je najavio da će nova Vlada Srbije biti najvjerojatnije formirana u naredna ‘dva mjeseca i koji dan’.

Beli proglasio pobjedu

Predsjednicki kandidat Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubisa Preletačević Beli, proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima. On je u svom izbornom stožeru rekao da je u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio 67,97 posto glasova, ali da nije zadovoljan tim rezultatom. Naravno, u skladu s cijelom njegovom kampanjom, i to je bila šala.

Pravo glasa imalo je 6.724.949 upisanih birača koji su birali između sljedećih kandidata: Saše Jankovića, Vuka Jeremića, Miroslava Parovića, Saše Radulovića, Luke Maksimovića, Aleksandra Vučića, Boška Obradovića, Vojislava Šešelja, Aleksandra Popovića, Milana Stamatovića i Nenada Čanka.

Najviše izgleda za pobjedu u prvom, pa i u eventualnom drugom krugu, istraživanja javnog mišljenja davala su premijeru i vođi Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Donedavnom pučkom pravobranitelju Saši Jankoviću ankete su davale drugo ili treće mjesto, a očekivanje javnog mišljenja bilo je da je moguć drugi krug. Politički analitičari ocjenili su da na ovim izborima samo velika izlaznost birača može dovesti do drugog kruga.

Svoje glasačko pravo iskoristili su svi predsjednički kandidati i brojni državni službenici kao i 49,7 posto birača Srbije, pokazali su rezultati agencije Ipsos. Izlaznost na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima bila je veća od ovogodišnjih izbora. Na proteklim parlamentarnim izborima do 19 sati na birališta je izašlo 51,6 posto birača.

CeSID je objavio kako je ovo najmanja izlaznost od 2012. godine. U centralnoj Srbiji na glasanje je do 18 sati izašlo 44,4 posto birača, u Vojvodini 47,4 posto, a u Beogradu 47,1 posto. Prvi preliminarni rezultati očekuju se oko 22 sata kada zasjeda RIK.

Nema drugog kruga

Aleksandar Vučić pobjednik je predsjedničkih izbora u Srbiji, a dosadašnji rezultati pokazuju da bi mogao osvojiti između 57 i 58,5 posto glasova, izvješćuju beogradski elektronički mediji u nedjelju navečer, pozivajući se na podatke agencije IPSOS Strategic marketing i Centra za slobodne izbore i demokraciju (CESiD).

Prema podacima CESiD-a na temelju uzorka od 51,5 posto, Aleksandar Vučić osvojio je 58,5 posto glasova, Saša Janković 13,6 posto, Ljubiša Preletačević Beli 9,1 posto a Vuk Jeremić 5,6 posto glasova.

Podaci IPSOS-a temelje se na uzorku od 45,7 posto obrađenih glasova, a Aleksandar Vučić uvjerljivo vodi s oko 57 posto glasova, slijedi Saša Janković s 14,8, Ljubiša Preletačević Beli s 9,2 posto, te Vuk Jeremić s 5,6 posto.

Vojislav Šešelj bi, prema dosadašnjim uzorcima s birališta, mogao osvojiti oko pet posto glasova.

Najveće iznenađenje u kampanji i medijska atrakcija predsjedničkih izbora, izmišljeni lik i parodija srbijanskih političara Ljubiša Preletačević Beli, već se proglasio predsjednikom tvrdeći da su mu pobjedu donijeli glasovi 67,97 posto birača.