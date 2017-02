SALE MUTAVI, VELJA NEVOLJA I EKIPA: Srpska vojska huliganima i mafijašima dala oružje i municiju

Vojni sindikat Srbije podnio je krivičnu prijavu protiv dvije službene osobe, generala i potpukovnika, zbog sumnje da su ljudima iz kriminalnog miljea omogućili da koriste streljanu i municiju Vojske Srbije.

Kako piše portal Insajder, prijavljeni su osumnjičeni da su tijekom 2015. i 2016, zloupotrebom službenog položaja i krivotvorenjem evidencija kroz koje su prikazivali fiktivno ostvareno radno vrijeme, pribavili protuzakonitu imovinsku korist u iznosu većem od milijun dinara.

“Oni se sumnjiče i da su od veljače do lipnja 2016. licima iz kriminalnog miljea, javnosti poznatima kao Vučko, Sale Mutavi i Velja Nevolja, kao i drugim licima koji nisu pripadnici VS, omogućili da izvan radnog vremena koriste streljanu, naoružanje i municiju VS kako bi uvježbavali gađanje iz vatrenog oružja”, stoji u priopćenju.



Aleksandar Stanković, poznat i kao Sale Mutavi, koji je posljednjih godina figurirao kao jedan od vođa navijača Partizana, ubijen je u listopadu u oružanom napadu u Beogradu. Veljko Belivuk, nadimka Velja Nevolja, uhićen je prije nekoliko dana jer se sumnja da je povezan s ubojstvom karatista Vlastimira Miloševića. Uz Stankovića i Belivuka na tribinama se pojavljivao i Nenad Vučković Vučko koji je neko vrijeme bio član Skupštine Partizana kao predstavnik navijača, a ranije je bio i pripadnik Vojske Srbije.

