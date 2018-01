ŠPIJUNSKO GNIJEZDO ILI CENTAR ZA GAŠENJE POŽARA: Što se krije iza ruskog postrojenja u Srbiji koje je alarmiralo NATO i Ameriku?

‘Oni obavljaju monitoring stanja kada je riječ o iznenadnim situacijama i kad su u pitanju katastrofe ili prirodne nepogode. Pomažu da se to ublaži, gase požare i šalju tamo specijalnu avijaciju.’

Amerika već dugo optužuje Rusiju za njezinu ulogu u jugoistočnoj Europi, a u posljednje vrijeme govori se i o sumnjama da Srpsko-ruski centar u Nišu Kremlju služi za mogućnost utjecanja na prilike na Balkanu.

‘Samo za gašenje požara’

Istovremeno, iz Moskve poručuju da centar služi samo za gašenje požara, a ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je, piše Deutsche Welle da SAD Rusiju optužuje ‘ne samo za Balkan, već i za uplitanje u Meksiko, a možda i još ponegdje’. Prisjetio se i optužbi Crne Gore o tome da je Rusija kriva za navodni državni udar i atentat na Milu Đukanovića, no kaže da vjeruje da će uskoro doći do otrežnjenja. Lavrov je dodao da je Rusija tradicionalno u prijateljskim odnosima s nekim balkanskim zemljama upravo zbog toga što s nekima od njih dijeli i religiju, te da druge uloge nema. Dodao je i da je centar u Nišu pomoć i drugim zemljama, a ne samo Srbiji i Crnoj Gori.





Amerikancima takvo objašnjenje ipak nije prihvatljivo pa tvrde da je Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu zapravo neprihvatljiva vojna prisutnost u blizini granica NATO-a. Prošle je godine pomoćnik zamjenika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee, objasnio da su SAD zabrinute za to što bi ruska baza mogla postati u nekoj budućnosti ako Rusija od Srbije dobije neku vrstu zaštićenog statusa koji uključuje i diplomatski imunitet za osoblje koje radi u Nišu. Lavrov se požalio da isti tretman nemaju državljani zemalja članica NATO-a.

Centar bi mogao dovesti u pitanje članstvo Srbije u EU

‘Mislim da tamo radi osam Rusa i deset Srba. Oni obavljaju monitoring stanja kada je riječ o iznenadnim situacijama i kad su u pitanju katastrofe ili prirodne nepogode. Pomažu da se to ublaži, gase požare i šalju tamo specijalnu avijaciju. I pored toga, američki veleposlanik u Beogradu javno je zatražio od vodstva Srbije da ne potpišu nikakav ugovor o imunitetu osoblju tog centra. Tražio je to javno, jer je, navodno, taj centar špijunsko gnijezdo’, rekao je ruski ministar Lavrov za Deutsche Welle. Stručnjaci smatraju da ruski centar nadomak granica NATO-a nije uopće bezazlen s obzirom na želju Srbije za ulazak u Europsku uniju.

Profesor Visoke škole za vanjsku politiku u Washingtonu, Daniel Serwer, kaže da je moguće da Rusi žele poremetiti europski put zemalja Zapadnog Balkana. Upitan o ruskim MIG-ovima, Serwer je rekao da su oni ionako zastarjeli i neupotrebljivi, no ruska baza u Nišu ima i vojnu i civilnu upotrebu. ‘Volio bih da živimo u svijetu gdje to ne bi bio problem, ali s Putinom na vlasti i s Rusijom koja izaziva Europu u više različitih arena – to je veliki problem’, rekao je. Ističe i da bi problem oko rusko-srpskog centra u Nišu moglo dovesti i do problema za Srbiju kada je riječ o kandidaturi za članstvo u Europskoj uniji.

Lavrov zaključuje da je na Balkanu potrebna suradnja, baš poput one koja se dogodila kada je dogovoren Daytonski sporazum.