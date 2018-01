ŠPIJUNSKE SLUŽBE U BIH NA NOGAMA ZBOG ‘SRBSKE ČASTI’: ‘Ma kakva humanitarna organizacija, oni su eskadron smrti’

Mektić je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao kako je navodna humanitarna organizacija pod nazivom “Srbska čast”, čiji su se pripadnici pojavili u Banjoj Luci 9. siječnja na obilježavanju dana RS, zapravo paravojna formacija.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je u utorak kako vlasti u Republici Srpskoj pod kontrolom Milorada Dodika formiraju paravojne postrojbe čiji je zadaća zastrašiti političke protivnike, a sve je usporedio sa stanjem kakvo je bilo 1991. kada su upravo pripadnici takvih postrojbi pruzročili incidente koji su doveli do eskalacije oružanih sukoba.

Mektić je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao kako je navodna humanitarna organizacija pod nazivom “Srbska čast”, čiji su se pripadnici pojavili u Banjoj Luci 9. siječnja na obilježavanju dana RS, zapravo paravojna formacija sastavljena od kriminalaca koji su pravomoćno osuđivani za teška kaznena djela poput nasilničkog ponašanja i krijumčarenje droge.

“Vrlo je opasno što se pojavljuju na način na koji to čine. Smiješna je tvrdnja o humanitarnoj organizaciji”, kazao je Mektić pokazavši novinarima niz fotografija na kojima se pripadnici “Srbske časti” vide u odorama elitnih vojnih postrojbi i s naoružanjem.



Ta organizacija koja je registrirana u Srbiji pokušava uspostaviti svoj ogranak i u BiH, odnosno u RS, a njeni pripadnici fotografirali su se i s Dodikom.

Vlasti u RS uporno tvrde kako nemaju dokaza da je “Srbska čast” uključena u bilo kakve kriminalne aktivnosti, no Mektić ističe kako se time obmanjuje javmost jer postoje jasni dokazi o njihovu protuzakonitom djelovanju. “Oni su kriminalna organizacija i za to postoje dokumenti”, kazao je Mektić dodajući kako ga sve to podsjeća na početak 90-ih godina kada su se počele pojavljivati razne paravojne postrojbe na čijem su čelu bili kriminalci koji su isprovocirali sukobe.

On tvrdi kako ovakve organizacije danas predstavljaju “eskadrone smrti” čija je zadaća “utjerivati strah u kosti” Dodikovim političkim protivnicima i to u izbornoj godini.

Ministar sigurnosti BiH kazao je kako se to neće dopustiti. Pojasnio je kako će sigurnosne agencije u narednim danima Tužiteljstvu BiH dostaviti sve prikupljene informacije o djelovanju takvih paravojnih skupina, a očekuje da pravosuđe žurno reagira i odluči o mjerama koje bi policija trebala poduzeti.

“Ovo je paravojno organiziranje i moramo se braniti”, kazao je Mektić pojašavajući kako su policijske agencije u BiH definitvno u stanju obračunati se s takvim prijetnjama.