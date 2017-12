ŠPANJOLSKA VLADA POVLAČI TISUĆE POLICAJACA IZ KATALONIJE: Trebali su spriječiti provedbu referenduma o neovisnosti

Vlada premijera Mariana Rajoya nije iznijela točan broj policajaca no mediji procjenjuju da ih je od 4000 do 6000.

Španjolska vlada povlači tisuće policajaca koje je u rujnu poslala u Kataloniju zbog referenduma o neovisnosti u toj regiji.

Završetak povlačenja do subote

Povlačenje bi trebalo biti završeno do subote, potvrdili su u utorak ministarstvo unutarnjih poslova u Madridu i sindikat policajaca. Vlada premijera Mariana Rajoya nije iznijela točan broj policajaca no mediji procjenjuju da ih je od 4000 do 6000. Policijske snage su trebale spriječiti provedbu referenduma o neovisnosti 1. listopada koji je ustavnu sud proglasio nezakonitim i provedbu odluke o neovisnosti Katalonije.

Separatisti osvojili apsolutnu većinu

Unatoč policijskim pojačanjima i njihovim, ponekad brutalnim, intervencijama milijuni Katalonaca, uglavnom zagovornika neovisnosti, ipak su u velikoj većini uspjeli glasati za odvajanje od Madrida. Rajoy je potom raspustio vladu katalonskog predsjednika Carlesa Puidgemonta, uveo izravnu vlast Madrida te sazvao nove izbore na kojima su prošlog tjedna separatisti osvojili apsolutnu većinu u katalonskom parlamentu.