NOVA DRAMA U KATALONIJI: Španjolska civilna garda upala u sjedište policije, kopaju po dokumentima i tjeraju razriješene dužnosnike

Španjolska civilna garda pretražila je jutros lokalna sjedišta katalonske policije, u sklopu istrage o referendumu o neovisnosti kojega je Madrid proglasio neustavnim, španjolska vlada najavila je za popodne izvanrednu sjednicu, dok se katalonski čelnik Carles Puigdemont, koji se od jučer nalazi u Bruxellesu, namjerava tijekom dana obratiti javnosti.

Španjolska civilna garda ušla je u sjedište katalonske autonomne policije u gradiću Sabadellu pored Barcelone i u nekoliko drugih postaja tražeći dokumente i prepisku između katalonskih policijskih dužnosnika vezane za referendum 1. listopada. Katalonska policija odbila je tada nalog suda te nije spriječila stanovnike da glasuju na referendumu. Čelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero u međuvremenu je smijenjen te mu se sudi u Madridu.

Izvanredna sjednica španjolskih ministara u 18 sati

Novi šef katalonske policije, koji je do ovog tjedna bio zamjenik, dobio je nalog ispratiti iz ureda razriješene katalonske dužnosnike .

Španjolski ministri zakazali su izvanrednu sjednicu za 18 sati, a Katalonci u utorak tijekom dana očekuju obraćanje Carlesa Puigdemonta iz Bruxellesa, kamo je otišao u tajnosti nakon što mu je Madrid oduzeo ovlasti predsjednika katalonske vlade. On bi se trebao oglasiti s konferencije za medije u 12.30 sati iz briselskog novinarskog kluba.

U subotu su španjolska ministarstva službeno preuzela upravljanje katalonskom administracijom, a Puigdemont je iz grada Girone, gdje je bio gradonačelnik od 2011. do 2016., poručio kako nastavlja zacrtani put prema uspostavi nezavisne republike Katalonije. U nedjelju je automobilom otišao u južni francuski grad Marseilles iz kojega je avionom odletio u Bruxelles.

U ponedjeljak je, ne znajući za to, više stotina građana i novinara čekalo njegov ulazak u zgradu regionalne vlade u Barceloni, prvog radnog dana nakon što je Madrid razriješio dužnosti oko 150 javnih dužnosnika. Puigdemonta su očekivali i u sjedištu njegove Katalonske europske demokratske stranke (PDeCat) koja je donijela odluku o izlasku na prijevremene regionalne izbore 21. prosinca.

On je, međutim, u Bruxellesu sa svojih pet ‘ministara’ te bi se trebao obratiti javnosti. Vijest je naišla na podijeljene reakcije na ulicama Barcelone.

Zasad je nepoznato hoće li zatražiti politički azil šaljući svijetu poruku o “represiji španjolske države”. “Još uvijek nismo odlučili, vidjet ćemo, imamo puno vremena”, rekao je njegov odvjetnik Paul Bekaert koji je, međutim, istaknuo kako je španjolska država pokušavala koristiti sudove u političke svrhe, no da ju je on u nekim ranijim slučajevima ekstradicije, koji su se odnosili na Baske, uspio poraziti.

Aktivistica Mila, koja je u ponedjeljak na malom trgu Sant Jaume u srcu Barcelone, očekivala prosvjede protiv mjera iz Madrida razočarana je Puigdemontovim činom. “Trebao je doći u ured i mirno braniti institucije. To bi mobiliziralo građane da ih i oni brane pa bi puno snažnija slika otišla u svijet”, kaže ispred zgrade vlade.

Srušene stranice katalonske vlade, građani se mobiliziraju na prosvjede

Ondje u ponedjeljak nije bilo masovnog okupljanja, često viđenog zadnjih tjedana u Kataloniji, domu 7,5 milijuna ljudi. Katalonska nacionalna skupština (ANC), organizacija čiji je vođa u madridskom pritvoru zbog mobiliziranja prosvjednika tijekom referenduma o nezavisnosti, poručila je da neće “ustuknuti niti korak” od republike Katalonije. No niti ACN, koji je za vrijeme referenduma pozivao građane da tijelima mirno onemoguće ulaz policiji prilikom oduzimanja glasačkih kutija, u ponedjeljak nije sazvao prosvjede.

Vladajuća katalonska koalicija “Zajedno za Da” potvrdila je izlazak na izbore 21. prosinca kako bi se na njima suprotstavila mjerama iz Madrida. Španjolska vlada sazvala je te izbore, temeljem članka ustava, kako bi s vlasti maknula pobornike nezavisnosti te ukinula proglašenje republike.

Tijekom iduća dva mjeseca španjolska ministarstva upravljat će katalonskom administracijom te bi ovaj tjedan trebala početi neslužbena kampanja. Izlazak na izbore čini se usuglašen među snagama za nezavisnost, čime se objašnjava izostanak masovnih prosvjeda u ponedjeljak.

To, međutim, ne isključuje mobiliziranje građana na ulicama idućih dana “protiv represije nad legitimno izabranom katalonskom vladom i parlamentom”, kažu u ANC-u.

Internetske stranice katalonske vlade su srušene i ne mogu se otvoriti. Iz Madrida poručuju da katalonska vlada izabrana na izborima 2015. nema više ovlasti donijeti niti jednu odluku nakon što je proglasila nezavisnost u petak te nakon što je prošli vikend stupio na snagu članak ustava koji omogućuje središnjoj vladi stavljanje pod kontrolu bilo koju od 17 autonomnih pokrajina ukoliko neka od njih prekrši zakon iz ustava.

Španjolski ministar vanjskih poslova Alfonso Dastis rekao je kako Puigdemont može zatražiti politički azil u Belgiji, no da bi bilo veliko iznenađenje da ga dobije. “Bilo bi iznenađenje da mu ga daju u ovoj situaciji. To ne bi bilo normalno”, izjavio je Dastis za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

Španjolsko državno odvjetništvo optužilo je Puigdemonta u ponedjeljak za “pobunu”, “neposluh” i “malverzacije s javnim fondovima”, korištenima za organiziranje referenduma suprotnog španjolskom ustavu. Optužnica je na stolu suca u Madridu dok ju on ne prihvati te je Puigdemont slobodan putovati.