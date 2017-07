ŠOKANTNE IZJAVE NA BOSANSKOJ TELEVIZIJI: Dodik ustvrdio da stvara državu, novinar zaključio: ‘Neće moći bez rata’

Gostujući sinoć u Dnevniku Face TV kod Senada Hadžifejzovića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istaknuo je kako on pravi državu, na što mu je voditelj odgovorio kako to nije moguće bez rata, prenosi Telegraf.

Hadžifejzović je već na početku gostovanja podsjetio Dodika da je čitava drama u vezi refrenduma počela upravo u “Centralnom dnevniku” kada ga je izravno pitao zašto ne raspiše taj referendum.

Referendum posljedica politike Bakira Izetbegovića

“Referendum je bio racionalan slijed događaja na lošu politiku Bakira Izetbegovića, koji je umislio da može modelirati putem stranaca, sada putem sudova koje kontrolira, stvarnost u Republici Srpskoj”, rekao je Dodik.



Izetbegović je doveo u pitanje institucionalni kapacitet tih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, igrajući se politički s njima, upotrebljavajući ih za političke obračune, zlouporabu Ustavnog suda gdje sjede njegovi raniji potpredsjednici, ustvrdio je Dodik. Referendum je reakcija na činjenicu da je Izetbegović počeo dijeliti lekcije čitavom narodu.

Dodik je objasnio kako je BiH državna zajednica dva identiteta, te kako on u tom pogledu poštuje Ustav. Dodao je kako je on protiv one BiH koju grade stranci, već da je za onu koju njeni sami stanovnici mogu dogovoriti.

Za Bošnjake najbolje da se RS odvoji

“Nisam ni protiv Suda i Tužteljstva BiH, ali ono što sad imamo, na ovaj način, nije Sud i Tužiteljstvo. Mislim da je moguće odvojiti RS, to je za Bošnjake najbolje. Da se fino raziđemo i napravimo fine susjedske odnose. BiH je podijeljena”, kaže Dodik.

Nakon što mu je voditelj odgovorio kako tako što nije moguće bez novog rata, Dodik je ustvrdio kako ipak je.

“Može to mirnim putem, bez rata. Što vi imate od toga što ne date da se odvojimo?! Ovo nije zajednička država, svi smo njeni zarobljenici i BiH ništa ne vrijedi. To što političko Sarajevo želi namesti majorizaciju i Bosnu za koju oni misle da treba biti, ja ću učiniti sve da te Bosne ne bude. Bosna po Ustavu može, ali sa određenim modifikacijama”, odlučan je Dodik.

Za kraj Dodik je izjavio kako mu je izlazna strategija formiranje nevladine organizacije koja će se boriti protiv nasilja u BiH.