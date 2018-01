NEW YORK NIKAD NIJE IZGLEDAO OVAKO MIRNO: Snježna oluja paralizirala SAD – život u mraku, neviđene poplave, otkazani letovi…

‘Njujorške zračne luke J.F. Kennedy i La Guardia oko podneva su bile ‘praktički zatvorene’.

Snježna oluja koja je u četvrtak zahvatila istočnu obalu Sjedinjenih Država paralizirala je zračni promet u New Yorku, prouzročila poplave u Bostonu gdje se voda ledila i desetke tisuća stanovnika ostavila bez električne energije, dok vlasti strahuju da bi najavljeni pad temperature mogao pogoršati stanje, javlja France Presse.

Snijeg prekrio ulice najveće američke metropole

Ova prva veća oluja u 2018. donijela je veliku količinu snijega koji je, čini se, u četvrtak navečer prestajao padati. Snijeg je u New Yorku stao, pošto je u četvrtak padao čitav dan, i to gust, prekrivši ulice najveće američke metropole debelim bijelim ogrtačem i donijevši na ulice neobičan mir.





Javne škole trebaju se ponovo otvoriti u petak u tom gradu s 8,5 milijuna stanovnika. Guverneri saveznih država New Yorka i Massachusettsa upozorili su na poledicu zbog očekivanog pada temperature do -13 Celzijevih stupnjeva tijekom noći i tijekom čitavog vikenda.

Promet je bio znatno poremećen: njujorške zračne luke J.F. Kennedy i La Guardia oko podneva su bile “praktički zatvorene”, istaknuo je Andrew Cuomo, guverner New Yorka. Terminali su bili otvoreni za prihvat putnika koji nisu mogli otputovati. Zbog zatvaranja JFK-a zrakoplov A380 kompanije Singapore Airlines morao je sletjeti u malenu zračnu luku Stewart, stotinjak kilometara sjeverno od New Yorka, koja još nikad nije primila tako veliku letjelicu, objavila je zračna luka na Twitteru. U zračnim lukama Newark u New Jerseyju i Logan u Bostonu otkazano je više od 75 posto letova.

Otkazano 4.200 letova, više od 2.200 ih je kasnilo

Mrežna stranica Flightaware je objavila da je otkazano oko 4.200 letova a više od 2.200 je kasnilo. “Brojne teške nesreće” dogodile su se na cestama, rekao je Cuomo, ne navodeći brojčane podatke, a mnogi vlakovi koji povezuju gradove na sjeveroistoku također su kasnili ili su otkazani. Oluja je u okolici Bostona bila praćena golemim valovima koji su prouzročili “rijetko viđenu poplavu”, rekao je guverner Charlie Parker. Takve poplave nije bilo od veljače 1978. Ulice u istočnim četvrtima Bostona koje su inače žive, bile su okovane ledom a 26 od 78 općina na obali u Massachusettsu imale su problema s poplavom, rekla je njegova zamjenica.

U New Yorku, Bostonu, Philadelphiji i Washingtonu škole su zatvorene iz opreza. Mnoge se trebaju otvoriti u petak, a u Bostonu će ostati zatvorene kako bi se olakšalo čišćenje cesta. Oluja je pogodila i dijelove jugoistoka, gdje snijeg obično ne pada. Tako su ovog tjedna pahulje prekrile plaže na Floridi, prvi put u zadnjih više od 30 godina. Tri su osobe poginule u četvrtak u nesreći zbog poledice u Južnoj Karolini. U Sjevernoj Karolini i u Virginiji više od 30.000 ljudi je u četvrtak predvečer ostalo bez struje, izvijestio je CNN.

U New Yorku je bez struje bilo 3.000 ljudi, a oko 10.000 u Bostonu. Opskrba kućanstava trebala se normalizirati tijekom noći. Očekuje se da će oluja, nazvana “ciklonskom bombom” zbog naglog pada tlaka zraka, ovih dana privući ledeni zrak sa sjevera i tako donijeti novi hladni val.