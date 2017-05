SNIMKA KOJU JE TITO NAJSTROŽE ZABRANIO: Pogledajte njegov obračun s pudlicama i Talijanima

Postoji na YouTubeu jedna zanimljiva snimka, izvorno objavljena u epizodi dokumentarnog filma “Tito – Pokretna prošlost” Radiotelevizije Srbije iz 2008. godine, za koju nekoć doživotni vođa Jugoslavije nije želio da ikada bude objavljena.

Snimka datira od 3. travnja 1975. godine sa sastanka Tita i šireg partijskog vodstva u njegovom Uredu, a na kojem su pretresali aktualne političke događaje.

“Ma, marš! Fuj! Marš!”, vikao je Tito

Tito je, među ostalim, govorio o jačanju zemalja arapskog svijeta u svjetlu rasta cijena nafte (tih je godina u svijetu vladala velika naftna kriza, nap.a.), a zatim i o pripremama Jugoslavije za sudjelovanje na 5. konferenciji Pokreta nesvrstanih zemalja 1976. godine u Colombu na Šri Lanci. No, Tita su tijekom njegovog izlaganja neprestano prekidale i dekoncentrirale njegove pudlice koje su mu se motale oko nogu. One se na snimci ne vide, ali se čuje njihov lavež koji je nadjačavao Titov govor.

U par navrata vidno iznerivrani Tito je podviknuo na njih.



“Ma, marš!”, “Ma fuj! Idi van pa se tamo divi”, “Marš!”, “Fuj!”… vikao je Tito na njih, no bezuspješno jer bi pudlice iznova počinjale lajati nervirajući maršala.

“Ovo brišite. To nije za objavljivanje!”

Kasnije, tijekom istog sastanka, Tito je svojim suradnicima tumačio kako Slovenci u Italiji imaju manja prava nego Talijani u Sloveniji i Istri, rekavši kako je za to kriva nesposobna talijanska vlada. Tema je u to vrijeme bila osjetljiva pa je netko odsuradnika, znajući da se sastanak snima, upozorio Tita da možda ne bi to trebao govoriti pred uključenim kamerama jer “nije za objavljivanje”.

“Kako? Nije za objavljivanje? Pa dobro, ne mora se objaviti”, rekao je Tito.

Na koncu njegovog izlaganja uslijedio je burni pljesak kojem su se pridružile i pudlice svojim veselim lajanjem. Potom se začulo Tita koji je, ne zaboravivši na što ga je suradnik upozorio tijekom sastanka, kazao: “A tamo na vrpci, ono o Italiji lijepo prekinite”. Neki stroži glas se nadovezao: “Brišite s vrpce!”

“To brišite. Ja sam vas samo htio informirati. To nije za van”, rekao je Tito na koncu.

