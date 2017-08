UMRO SERIJSKI UBOJICA: ‘Uništio nam je živote, a sa sobom je u grob ponio veliku tajnu. Odgovor nikad nećemo saznati…’

Ian Brady sinoć je preminuo, a tajne o svojim ubojstvima ponio je sa sobom u grob.

Taj je 79-godišnjak, koji je sa svojom ljubavnicom Myrom Hindley u 1960-ima ubio petero djece, proteklih godina u sigurnoj bolnici za mentalno zdravlje bio u sustavu palijativne skrbi. Bolovao je od neizlječivog raka i emfizema. Smrt ubojice ostavila je neriješen slučaj i neodgovoreno pitanje – gdje je bacio tijelo 12-godišnjeg Keitha Bennetta.

Desetljećima ne znaju gdje je tijelo njegove posljednje žrtve

Keithova majka Winnie Johnson umrla je 2012. nakon što se i sama borila protiv raka. Desetljećima je pokušavala pronaći tijelo svog sina kako bi mu osigurala dostojan kršćanski pogreb.

Njezin je sin nestao na putu prema kući svoje bake u lipnju 1964. Hindley ga je namamila u svoj automobil i odvela ga u Moors. No Brady nikad nije otkrio gdje je ostavio njegovo tijelo, a gospođa Johnson umrla je prije pet godina ne znajući odgovor na to pitanje.



Ian Brady je inače iz Glasgowa u Škotskoj. Umro je jučer, a policija je o tome obavijestila obitelji djece koju je on ubio.

Jedan od njih je i Terry West, čija je sestra Lesley Ann Downey ubijena 1964. kad je imala deset godina.

‘Natočio sam si čašu vina kad sam saznao. Tako dugo sam čekao ovaj dan. To za našu obitelj predstavlja svojevrsno zatvaranje i kraj te priče’, rekao je West i dodao da mu je žao obitelji Keitha Bennetta i njegova brata Alana jer oni vjerojatno nikad neće saznati gdje je Keith pokopan.

Tu je tajnu ubojica odnio sa sobom u grob.

‘Uništio nam je živote. Svojoj djeci nisam dopuštao da se igraju vani’

West (66) je rekao da ono što je Brady učinio nikad neće biti zaboravljeno.

‘To je jako utjecalo na naše živote. Morao sam zaštititi svoju djecu kad su odrastala, nisam im dopuštao da se igraju vani na ulici’, kaže West.

Terry Kilbride (63), brat Johna Kilbridea rekao je za Sun da su obitelji žrtava patile godinama.

‘Uništio nam je živote i sve godine poslije, a i dalje će biti tako iako je umro. Osjećam se prazno. Bio je ubojica i psihopat. Kakav gad…’

Jedan član obitelji Lesley Ann Downey navodno je na društvenim mrežama napisao jedan bijesni status.

‘Našoj je obitelji ovo najbolja vijest ikad. Vrag Brady je mrtav. Neka trune u paklu!’

Na sudskom saslušanju u veljači odvjetnici su rekli da je Brady terminalno bolestan.

Govoreći jučer tek nešto prije Bradyjeve smrti, Terry Kilbride, čiji je tada 12-godišnji brat John ubijen, preklinjao je Bradyja da otkrije gdje je tijelo njegove posljednje žrtve.

‘Preklinjem ga da na smrtnoj postelji učini pravu stvar i otkrije nam gdje je Keith. Sada je pravo vrijeme da prestane s trikovima i sve kaže. Ako ponese tu tajnu u grob, bit će mi toliko žao Keithove obitelji…’

Nova istraga otvorit će se jedino ako bude novih dokaza, tako da je informacija o tome gdje je Keith mogla doći jedino od njegovog ubojice.

Oteli, mučili, silovali i ubili petero djece

Brady i njegova ljubavnica Hindley, koja je u zatvoru umrla 2012. godine, mučili su i ubili petero djece.

Među njima su bili i 16-godišnja Pauline Reade i 17-godišnji Edward Evans. Četiri su žrtve pokopali u blizini Manchestera.

Brady je u zatvoru proveo neko vrijeme tijekom 1966. godine zbog triju ubojstava, a od 1985. je bio smješten u bolnici Ashworth u Merseysideu. On i Hindley tek su kasnije priznali još dva ubojstva.

Nekoliko je godina molio da ga iz sigurnog odjela premjeste u škotski zatvor kako ga više ne bi mogli na silu hraniti kao u Ashworthu, te kako bi mogao umrijeti ako to poželi. Njegov su zahtjev odbili i rekli da zbog mentalne bolesti mora nastaviti boravak u medicinskoj ustanovi.

Mnogo je puta rekao da bi mu bilo draže da su ga još 1966. pogubili, a to bi se i dogodilo da smrtna kazna nije bila ukinuta nekoliko godina prije toga.

Dana 9. travnja 1966. Brady i Myra Hindley pojavili su se na suđenju nakon optužbi za tri ubojstva: Lesley Ann Downey, Johna Kilbridea i Edwarda Evansa, 17-godišnjeg homoseksualca. Policija je znala da je par odgovoran za još najmanje dva ubojstva: 16-godišnja Pauline Reade i 12-godišnjeg Keitha Benneta.

Lesley Ann su ubili tako što su je pokupili na ulici automobilom, nudeći joj prijevoz kući. Djevojčica je znala da ne bi trebala razgovarati sa strancima, ali u ovaj mladi par nije sumnjala. Odvezli su je u kuću Myrine bake znajući da starica tada nije bila tamo. Lesley su naredili da se skine, a to su i oni učinili. Zatim su je natjerali da im pozira gola. Nakon toga su isključili snimanje, silovali Leslie i zadavili je. Idućeg su je dana pokopali u Saddleworth Mooreu. Kad je ta snimka puštena na sudu, isključilo je to svaku mogućnost za porotu da pronađe neke olakotne okolnosti. Policajac koji je pregledao snimku kasnije je rekao da je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u njegovu životu.

‘Bila je toliko opčinjena njime, mogao ju je nagovoriti na bilo što’

Tjedan dana nakon što je porota pregledala snimku, ubojice iz Moorsa osuđene su na doživotni zatvor. Hindley je tamo i umrla 2012. godine, a Brady je nekoliko puta pokušao samoubojstvo.

Prije nego što je upoznala Bradyja s 18 godina, Hindley je bila sasvim normalna tinejdžerica. Voljela je djecu i životinje i bila velika vjernica.

Brady je tijekom školovanja dobio stipendiju za otmjenu školu gdje je većina njegovih kolega imala mnogo više novca od njega. No bio je inteligentan, a pokazao se i kao prirodni vođa. Možda je smatrao da je sudbina prema njemu bila nepravedna u usporedbi s bogatijim učenicima pa je brzo započeo ‘karijeru’ pljačkanja. Prekretnica se dogodila kad je imao 17 godina i radio u voćarni. Vozač kamiona ga je pitao hoće li mu pomoći utovariti neke ukradene stvari, a on je to učinio bez pogovora, i bez plaće. No vozač je uhvaćen, kao i Brady.

Tijekom te dvogodišnje kazne bio je bijesan i zavjetovao se da će mu društvo platiti. Od tada ga ta mržnja nije napuštala.

Kad je izašao iz zatvora, odlučio se nastaviti baviti kriminalom jer se želio obogatiti, a zatim provesti vrijeme na nekom ugodnom tropskom mjestu poput Bermuda.

Upoznao je Myru Hindley 1961. kad su počeli raditi u istoj firmi. Ona je bila četiri i pol godine mlađa od njega. S obojenom plavom kosom i jarkim ružem za usne, nije bila njegov tip – bila mu je preobična.

Ona je pak bila fascinirana njegovim izgledom. Podsjećao je na Elvisa Presleyja. Kad mu je postalo jasno da je zanima, iskoristio je to. Pozvao ju je van i odmah su postali par. Ona je bila toliko opčinjena njime da je brzo shvatio da je može nagovoriti na bilo što. Uskoro je došao dan otmice Pauline Reade, s čim se Hindley složila bez pogovora. Četiri tjedna kasnije, bez problema je na ulici pozdravila Paulininu majku.

Ubijali su redovito, svakih šest mjeseci. Sve je to Ian Brady otkrio u prepisci Colinu Wilsonu, autoru knjige ‘Serijska ubojstva: Studija psihologije nasilja’.

Autor je umro 2013. godine, a Daily Mail je jučer prenio njegov tekst i dodao novosti.