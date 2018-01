SLOVENCI ŠOKIRANI URNEBESNOM PAHOROVOM OBJAVOM: Zašto se predsjednik jedne zemlje bavi borama i solarijem?

Pri 55ih letih sem zguban kot pes pasme mops. To je davek na kajenje v mladosti in spanje na soncu celo življenje. Mogoče pa nocoj ne bi šel v solarij? #questioningmyself #pahor #president #presidentpahor #slovenia

