SLEDITI ĆE VAM KRV U ŽILAMA: Izjave 21 serijskog ubojice

Osobe koje zanima tamna strana ljudske prirode posebno su fascinirane masovnim ubojicama.

Naizgled obični ljudi za koje se uspostavi kako su sposobni za djela prečudovišna da bi se uopće mogla razumjeti, brojni serijski ubojice nisu pokazivali niti djelić sažaljenja za bilo koga osim za same sebe jednom nakon što su napokon uhvaćeni.

Ovaj niz citata uhvaćenih serijskih ubojica jasno demonstrira toliko potpun nedostatak ljudskog suosjećanja, da bi vam mogao dati noćne more.

1. Carl Panzram





Carl Panzram tvrdio je kako je počinio 21 ubojstvo i preko tisuću silovanja. Smaknut je 1930.

2. Jane Toppan

Jane Toppan je priznala 31 ubojstvo 1901. Oslobođena je krivnje jer je proglašena ludom.

3. Albert Fish

Albert Fish, znan i kao Brooklynski Vampir, te kao i Vukodlak Wysterie, tvrdio je kako je silovao i pojeo oko stotinu djece. Smaknut je na električnoj stolici 1936. godine.

4. Arthur Shawcross

Arthur Shawcross, poznat i kao Ubojica s rijeke Genesee, ubio je barem 14 ljudi.

5. Aileen Wuornos

Aileen Wuornos je ubila sedmero ljudi i smaknuta je smrtonosnom inekcijom 2002. godine.

6. Dennis Rader

Dennis Rader, poznat i kao BTK ubojica (Bind, Torture, Kill – Zaveži, Muči, Ubij), ubio je 10 ljudi između 1974. i 1991.

7. Edmund Kemper

Edmund Kemper, poznatiji kao Koljač Studenata, ili jednostavno ‘Veliki Ed’, bio je odgovoran za smrt desetero ljudi, uključujući svoju vlastitu majku, kao i djeda i baku.

8. David Alan Gore

David Alan Gore počinio je šest ubojstava i smaknut je 2012. nakon što je gotovo 30 godina čekao na izvršenje presude.

9. Charles Manson

Charles Manson tvrdi kako nikada sam nije počinio niti jedno ubojstvo, ali je osuđen kao suodgovoran nakon što su njegovi sljedbenici, Obitelj Manson, ubili nekoliko ljudi.

10. David Berkowitz

David Berkowitz, ozloglašeni ubojica Son of Sam (Samov Sin), upucao je 13 ljudi, od kojih je 6 umrlo, tijekom ljeta 1976.

11. Gary Ridgway

Gary Ridgway, Ubojica sa Zelene rijeke, osuđen je za davljenje 49 ljudi, a nakon presude priznao je još dvostruko veći broj ubojstava.

12. John Wayne Gacy

John Wayne Gacy, Klaun Ubojica (prozvan tako jer mu je posao bio glumljenje klauna na dječjim zabavama), ubio je barem 33 ljudi. Smaknut je 1994.

13. Henry Lee Lucas

Henry Lee Lucas je osuđen za ubojstvo 11 ljudi i služi doživotnu kaznu zatvora.

14. Ian Brady

Ian Brady je zajedno sa svojom partnericom Myrom Hindley odgovoran za takozvana Moors Ubojstva koja su se događala u Engleskoj 1zmeđu 1963. i 1965. godine. Ubili su petero djece i osuđeni su na doživotni zatvor.

15. H. H. Holmes

H. H. Holmes, jedan od prvih zabilježenih serijskih ubojica, priznao je ubojstvo 27 ljudi, iako se misli kako bi brojka mogla ići i do 200. Obješen je 1896., a kako mu se vrat nije odmah slomio, trebalo mu je preko 15 minuta da umre.

16. Jeffrey Dahmer

Jeffreya Dahmera, poznatog i kao Kanibal iz Milwaukeeja, ubio je drugi zatvorenik 1994. godine. U zatvoru je završio nakon osude zbog ubojstva 15 ljudi. Njegovi zločini uključuju silovanja, nekrofiliju i kanibalizam.

17. Peter Kurten

Peter Kurten, znan i kao Vampir iz Düsseldorfa, ubio je sedmero ljudi i napao puno drugih. Priznao je ispijanje krvi barem jedne od žrtava a smaknut je giljotinom 1931. godine.

18. John Haigh

John Haigh, poznatiji kao Ubojica kupkom kiseline, ubio je barem šestero ljudi u Britaniji. Smaknut je 1949. godine.

19. Ted Bundy

Ted Bundy priznao je 30 ubojstava prije smaknuća na električnoj stolici 1989.

20. Peter Sutcliffe

Peter Sutcliffe, znan kao Yorkshirski Rasparač, osuđen je za ubojstvo 13 žena, i pokušaj ubojstva dodatnih sedam. Uhapšen je 1981. i još je u zatvoru.

21. Richard Ramirez

Richard Ramirez, nazvan Noćni Lovac, počinio je 13 ubojstava. Umro je od komplikacija povezanih s limfomom B-stanica nakon što je proveo 23 godine čekajući na izvršenje smrtne kazne.

All that is interesting/Danas.hr