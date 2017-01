SLAVNI NOVINAR KOJI JE SRUŠIO RICHARDA NIXONA: ‘Washington već ne vjeruje Trumpu, ovo je totalni kaos’

Američki istraživački novinar Carl Bernstein, poznat po izvještavanju o skandalu Watergate, što je naposljetku dovelo i do Nixonove ostavke, u intervjuu za CNN otkrio je da je stanje kaosa u Trumpovoj administraciji svima jasno – osim Donaldu i njegovim najodanijim sljedbenicima, prenosi Business Insider.

‘Republikanci s kojima sam razgovarao na Capitoll Hillu sumnjaju u njegove sposobnosti, čak i u njegovu stabilnost pod pritiskom. Ovo je nevjerojatan niz događaja’, rekao je Bernstein.

Bernstein je komentirao i otkaz privremenoj glavnoj državnoj odvjetnici Sally Yates, koja je prigovorila Trumpovoj izvršnoj uredbi vezano uz migrante i izbjeglice. Kako kaže slavni novinar, Trump je bio unutar ovlasti, no nije previše mudar potez koji je povukao.





‘Predsjednik opstruira američka načela’

U međuvremenu, stotine tisuća ljudi diljem svijeta izašle su na ulice u znak prosvjeda na tu uredbu, takozvanu ‘zabranu za muslimane’.

‘Trump je opstruirao jedno od najosnovnijih američkih načela za koje se zalažemo kao zemlja u terminima imigracije – da smo nacija imigranata. To su autoritarni proglasi koje on sad već danima donosi i to mu se počinje obijati o glavu’, istakno je Bernstein.

Većina ga ne podržava

Naime, u prvih deset dana na čelu SAD-a, Donald Trump je srozao odnose s medijima, zakonodavcima te šefovima država. Uz sve to, stopa podrške njegovoj vlasti povijesno je niska. Čak 57 posto građana ne podupire smjer u kojem je počeo voditi SAD, piše Business Insider.