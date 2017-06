ŠKOTSKA PREMIJERKA SIGURNA U RASPAD UJEDINJENOG KRALJEVSTVA: ‘Škotska će biti neovisna do 2025.’

Škotska premijerka Nicola Sturgeon kazala je kako očekuje da će Škotska proglasiti neovisnost od Velike Britanije do 2025., u intervjuu objavljenom u ponedjeljak.

“Mislim da će Škotska biti neovisna, da, no to je izbor škotskog naroda”, rekla je Sturgeon nakon što je upitana u intervjuu za ITV misli li da će se Velika Britanija raspasti do 2025.

Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će njezina Škotska nacionalna stranka najvjerojatnije osvojiti većinu mandata sjeverno od engleske granice na britanskim parlamentarnim izborima u četvrtak no izgubit će nekoliko od 54 koje je imala do sada od ukupno 59 mandata koji pripadaju Škotskoj.

