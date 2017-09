SKANDAL U KREMATORIJU: Pogrebnici zabunom kremirali pogrešnu pokojnicu

Kada je došao preuzeti tijelo pokojne punice u jednu beogradsku mrtvačnicu, Božo Bazina nemalo se iznenadio kada je ondje zatekao tijelo nepoznate žene. Iznenađenje je bilo još veće kada je saznao da je njegova punica zabunom kremirana.

Obitelj pokojnice, skupa s rođacima i prijateljima za to vrijeme je na beogradskom Bežanijskom groblju čekala da ne vječni počinak isprati Ljubicu Popović ne znajući da je njezino tijelo zabunom kremirano umjesto tijela žene koju je Bazina zatekao u mrtvačnici.

Uvjeravao pogrebnike da mu to nije punica

“Punica je preminula u subotu u Zemunskoj bolnici. Zakazali smo sahranu za danas. Došao sam rano ujutro do kapele i donio stvari da je obuku i stave u sanduk. Kada je sve to bilo gotovo pogledao sam pokojnicu, ali to nije bila moja punica. Znam kako ona izgleda. Ljudi iz Pogrebnog nisu mi vjerovali. Morao sam ih uvjeravati da to nije ona. Na kraju sam im rekao da je moja punica imala zube, a da ova žena nema. Pitao sam ih jesu li normalni i znaju li što rade. Onda sam pozvao policiju”, kazao je ogorčeni zet beogradskom Blicu.

Zabuna se najvjerojatnije dogodila jer su obje žene imale isto prezime.



Pogrebno poduzeće se “posipa pepelom”

Obitelj će tako, silom prilika, morati sahraniti urnu s pepelom pokojnice koja nije tebala biti kremirana.

Pogrebno poduzeće zbog ovog se skandala pokušalo “posuti pepelom” pa je oštećenoj obitelji ponudilo besplatno ustupanje grobnice, no ovi su to odbili.

“Nisam pristao. Pitam se kako bi reagirala moja supruga, da je bila ovdje i doživjela da joj umjesto njezine majke predaju tijelo nepoznate žene”, kazao je ogorčeni zet.

Iz pogrebnog poduzeća priopćeno je da će svi odgovorni za ovaj slučaj biti strogo kažnjeni.

