DAN UOČI OTVARANJA ZOI-JA U JUŽNOJ KOREJI, SJ. KOREJA U TAJNOSTI ODRŽALA VOJNU PARADU: ‘Sasvim je jasno što se krije iza poruke Kima Jong-una’

Sjeverna Koreja održala je u glavnom gradu Pjongjangu dugoočekivanu vojnu paradu, diplomatski izvor je otkrio za CNN. Radi se o događaju koji je do sada bio skriven od ostatka svijeta.

Pokazivanje brzog napretka nuklearnog programa

Međunarodni mediji nisu bili pozvani na izvještavanje s parade, koja je trebala pokazati stotine raketa i projektila. Južnokorejska novinska agencija Yonhap izvijestila je da se na trgu Kima Il-sunga okupilo oko 50.000 ljudi kako bi gledali paradu u kojoj je sudjelovalo oko 13.000 vojnika. Parada je počela oko 10 sati po lokalnom vremenu, kažu diplomatski izvori za CNN i dodaju da je moguće da će tamošnja državna televizija poslijepodne prenijeti videosnimku. Parada je održana otprilike u isto vrijeme kada i svečanost dobrodošlice za stotine Sjevernokorejaca koji su u Južnoj Koreji zbog Olimpijskih igara.





Za sjevernokorejskog vođu Kima Jong-una, ova je parada prilika za poticanje patriotskog zanosa i podsjećanje svijeta na brz napredak njegove zemlje u nuklearnom programu. Za Južnu je pak Koreju to ‘prst u oko’ nakon pokušaja njihova predsjednika Moona Jae-ina da ujedini dvije zemlje za potrebe Olimpijskih igara. ‘Sjeverna Koreja se ponaša ovako i nakon razdoblja tišine, sve kako bi pokazala svoju moć i neovisnost i pokušala nas uvjeriti da njihov nuklearni arsenal nema granica. To je jasan znak prkosa’, kaže Adam Mount iz Federacije američkih znanstvenika.

Čeka se kad će Sjeverna Koreja u javnost pustiti fotografije i snimke

Parade Pjongjanga često nude priliku obavještajnim analitičarima da dobiju slike vojne opreme iz te zemlje. Prošle godine su mnogi bili iznenađeni njihovim sofisticiranim projektilima. Očekivalo se da će jučerašnja parada uključivati stotine projektila i raketa, a sve s ciljem kako bi dobro prestrašili Amerikance. Analitičari na temelju više faktora, uključujući analizu satelitskih slika i informacija iz diplomatskih izvora, kažu da je moguće da je ovo pokušaj Sjeverne Koreje da pokaže svijetu kako je u procesu masovne proizvodnje tehnologije koju su pokazali na prošlogodišnjoj paradi, poput interkontinentalne balističke rakete Hwasong-15 (ICBM).

‘Prošle smo godine vidjeli mnogo nove tehnologije. Mislim da će ova godina definitivno biti prilika za Sjevernu Koreju da pokaže sve što su prošle godine testirali’, kaže Melissa Hanham s Instituta za međunarodne studije Middlebury. Ipak, prošlogodišnja parada je bila otvorena za međunarodne medije, no ove je godine Pjongjang pozvao samo nekoliko diplomata. Kontrolirat će sve slike i snimke koje će izaći u javnost, a poznati su po njihovu ‘uljepšavanju’. Još se ne zna kada će slike i snimke biti puštene u javnost, no tamošnja državna televizija obično o raketnom testiranju izvijesti tek nakon što ostatak svijeta to zna već barem 24 sata.