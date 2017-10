SIGURNOSNI STRUČNJACI O MASAKRU U LAS VEGASU: ‘To je bio incident koji se nije mogao spriječiti, točka’

Smrtonosni napad na publiku na koncertu u Las Vegasu izazvao je raspravu o sigurnosnim mjerama u hotelima i na događanjima na otvorenom, ali je zaključeno da se pokolj u nedjelju nije mogao spriječiti, rekli su stručnjaci.

To je djelomično zbog toga što je teško nametnuti stroge mjere sigurnosti na mjestima i događanjima na kojima se ljudi okupljaju zbog zabave i opuštanja, a teško je i osujetiti počinitelja koji se naizgled “iz čista mira” odlučio na krvoproliće.

“To je bio incident koji se nije mogao spriječiti, točka”, rekao je Patrick Brosnan, bivši detektiv njujorške policije koji sada ima privatnu tvrtku za osiguranje Brosnan Risk Consultants.

Brosnan i nekoliko drugih stručnjaka za sigurnost s kojima je razgovarao France Presse rekli su da pucnjava na festivalu country glazbe, u kojoj je ubijeno najmanje 59 ljudi i više od 500 ranjeno, stavlja u prvi plan problem policije da bude korak ispred nekoga tko planira takve napade.



Napadač, umirovljeni računovođa Stephen Paddock (64), pucao je na publiku na koncertu iz sobe na 32. katu obližnjeg Mandalay Bay hotela prije nego što se ubio, priopćila je policija.

Njegov motiv nije poznat.

“Ironični dio je taj da je sigurnost u Vegasu zapravo vrlo dobra, ali kreativno razmišljanje i dostupna sredstva u slobodnoj zemlji mogu prouzročiti stvari poput ove”, izjavio je Tegan Broadwater, predsjednik i osnivač konzultantske tvrtke za sigurnost Tactical Systems Network sa sjedištem u Teksasu.

On je rekao da je Paddock vjerojatno bez problema unio u hotelsku sobu svoj arsenal, u kojemu je bilo najmanje 16 pušaka i streljivo, s obzirom na relativno opuštene mjere sigurnosti u hotelima.

“Zapravo je vrlo jednostavno ući u hotel s takvom vrstom naoružanja jer hoteli obično ne provjeravaju prtljagu koja se unosi”, rekao je Broadwater za AFP.

Bilo kakve radikalne promjene sigurnosnih mjera u hotelima u Las Vegasu – poznatom kockarskom središtu koje godišnje posjeti oko 43 milijuna ljudi – teško će biti uvedene zbog straha da će otjerati turiste, kažu stručnjaci.

“Hoteli i kockarnice moraju pronaći dobru ravnotežu između sigurnosti i toga da ostanu poželjna mjesta za turiste”, rekao je Jason Porter, potpredsjednik Pinkertona – tvrtke koja pruža usluge upravljanja rizicima.

Brosnan smatra da bi stroži sigurnosni protokoli u hotelima u Las Vegasu, koji uključuju detektore metala i pretraživanje prtljage gostiju, vjerojatno utjecali na turizam koji je tom kraju 2016. donio gotovo 60 milijardi dolara.

‘Mentalitet zabavišta’

“Vegas ima mentalitet zabavišta. Ono što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu i ljudi koji tamo idu neće biti sretni ako će morati otvarati svoje torbe”, kazao je Porter.

“Tamo se organizira puno momačkih večeri i bude trave i alkohola… tako da ljudi neće prihvatiti da im se zaviruje u stvari. To bi bila noćna mora za vlasnike hotela i oni to neće napraviti”.

Richard Frankel, bivši agent FBI-a, tužitelj i profesor domovinske sigurnosti na Sveučilištu St. John, rekao je da će pucnjava u nedjelju – najsmrtonosnija u modernoj američkoj povijesti – vjerojatno potaknuti promjenu sigurnosnih mjera na događanjima na otvorenom.

Po njegovim riječima, novi protokoli bi mogli uključivati postavljanje snajperista na krovove zgrada u blizini i korištenje helikoptera i dronova tijekom takvih događanja.

“Takve mjere mogu brže zaustaviti (napad) nego što je to bilo u ovom slučaju”, ustvrdio je. “Postoje mnoge stvari koje mogu napraviti, to samo ovisi o tome do koje razine žele ići, troškovima i najučinkovitijem načinu”.

Brosnan smatra da bi se u takvim slučajevima broj žrtava mogao smanjiti kada bi policajci koji nisu na dužnosti nosili oružje.

Međutim, stručnjaci su jednoglasni u tome da sva sigurnost na svijetu ne može spriječiti takve napade.

Oni su kao primjere naveli zadnje prekomorske napade, među kojima samoubilački bombaški napad u svibnju na koncertu Ariane Grande u Manchesteru u Velikoj Britaniji u kojemu je ubijeno 22 ljudi i napad 2015. u koncertnoj dvorani Bataclan u Parizu u kojemu je ubijeno 90 osoba.

“Nema načina da se spriječi ono što se spriječiti ne može”, istaknuo je Brosnan.

“Ako pojačate sigurnost u hotelima, napadač će otići u park ili na neko drugo događanje kao na primjer hokejašku utakmicu”, dodao je. “Otići će negdje drugdje gdje nema detektora metala, naoružanih zaštitara, kamera i uniformi”.

“Ja se nadam da će na toj drugoj lokaciji biti policijskih časnika koji nisu na dužnosti… koji su naoružani i istrenirani, koji će moći poduzeti akciju i neutralizirati prijetnju kako ne bi stradali nevini ljudi”, rekao je Brosnan.