‘SIEG HEIL’: CNN ekspresno otpustio Trumpovog pristašu zbog nacističkog pozdrava

Televizijska kuća CNN dala je u četvrtak otkaz Jeffreyu Lordu, političkom komentatoru i pristaši američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je iskoristio nacistički pozdrav u tvitu jednom liberalnom aktivistu.

“Nacistički pozdravi ne mogu nikako biti opravdani”, priopćio je CNN. “Jeffrey Lord više ne radi za mrežu”.

Sieg Heil! — Jeff Lord (@realJeffreyLord) August 10, 2017

Lord je rekao u intervjuima nakon otkaza da je njegov tvit upućen aktivistu Angelu Carusoneu krivo shvaćen.

“Ja se rugam ljudima koji koriste taktike zlostavljača u stilu fašista i neonacista kako bih ih maknuo iz etera i onda se to meni dogodilo”, kazao je on kako prenosi New York Times.

Lord se pridružio CNN-u u srpnju 2015. kao plaćeni suradnik naklonjen Trumpu, izvijestio je list. Trump je predložio Lorda kao komentatora, dodaju novine.

I ranije je objavljivao provokativne tvitove,