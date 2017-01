SHOW U TV STUDIJU! Vučićeva sugovornica napustila emisiju, a on se sjetio Pernara: ‘Ima onaj jedan Hrvat koji to radi svuda’

Iako nije imenovao Ivana Pernara, srbijanski premijer, čini se, u njega je usmjerio prst kada mu je sugovornica u emisiji odšetala iz studija, i to kako je kazao “po najavljenom scenariju”.

Scenarij Ivana Prenara, koji se ustao i otišao prvo iz emisije “Nedjeljom u 2”, a potom istim scenarijem počastio i one na Televiziji Z1, čini se koriste i druge javne osobe. Stoga se upravo njega sjetio srbijanski premiejr Aleksandar Vučić kada je iz studija Pink TV-a išetala njegova sugovornica direktorica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Njenom izlasku prethodila jr polemika o gospodarstvu i reformama, a Milić se ustala nakon što joj je Vučić kazao kako je sve što je izgovorila u toj emisiji protiv interesa Srbije.

Vučić je prvo ustvrdio kako je njen odlazak isceniran te da je šefovima Televizije najavila svoj odlazak usred emisije, a potom je to potvrdila i voditeljica.

“Ćao sve najbolje vam želim”, kazao je Vučić i nakon toga dodao: “Ima onaj Hrvat koji to radi svuda, koji je nazočio i… ili Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi ili nekom ustaškom performansu”.



Nakon toga u studiju se čulo : “Pernar”. No, nije točno jasno na koji je performans Vučić mislio, osim ako se to nije odnosilo na prosvjed A-HSP-a iz prosinca, kada se Pernar našao u prolazu, a prosvjednici su ga pozvali da pođe s njima, što je on odbio.

Pernar je snimku emisije i sam podijelio na Facebooku.

“Kaže srpski premijer Aleksandar Vučić da, za razliku od mene, nikada neće otići iz studija “zato što je njegov posao da se bori za građane Srbije”, napisao je Pernar.