ŠEST MRTVIH, VIŠE OD 70 OZLIJEĐENIH U PAKLENOM TORNJU U LONDONU: ‘Požar je izbio na mom katu, susjed mi je rekao da mu je ekslodirao hladnjak’

Velika tragedija u Londonu iza sebe je ostavila šest mrtvih i više od 70 ozlijeđenih od kojih je dvedeset u kritičnom stanju. Uzrok požara još uvijek je nepoznat, no počela su nagađanja o razlozima velike brzine njegovog širenja.

Dok vatrogasci još uvijek tragaju za žrtvama londonskog nebodera a neki stanari nebodera za svojim najmilijima, posebice onih 20-tih katova, velika tragedija iza sebe je ostavila šest mrtvih i 74 ozlijeđenih od kojih je 20 u kritičnom stanju. Iz vatrogasnih postrjbi potvrđuju da među ozlijeđenima ima i njehovih kolega koji su stradali tijekom spašavanja ljudi, međutim njihove ozlijede nisu teške.

Inače, jedna od najmlađih nestalih osoba za kojima se traga požara je 13-godišnja djevojčica Jessica Urbano Ramiez.



Friends niece Jessica Urbano Ramiez is missing. help search hospitals or say if seen her: Contact 07919410974 or @MakeupAna #GrenfellTower pic.twitter.com/OyBU7vYqzg — Noel Clarke (@NoelClarke) June 14, 2017

U međuvremenu, brojne organizacije i volonteri podigli su se na noge kako bi zbrinuli građane koji su ostali bez svojih domova te su im osigurali mjesta na kojima će živjeti, odjeću i hranu.

Mjesto dodgađaja obišao je i gradonačelnik Londona Sadiq Khan koji je kazao kako su njegove molitve sa žrtvama, njihovim obiteljima i prijateljima. Nije želio govoriti o uzroku požara prije no što on bude utvrđen, no kazao je da će ako postoje pogreške na njima itekako naučiti.

Nije se oglasio alarm?

Ranije su se pojavile informacije da se nije oglasio alarm te da su stanari nebodera iz plamene stihije počeli bježati tek kad su čuli ljude s ulice ili kad su ih dozvali susjedi. Jedan od njih, koji je živio na četvrtom katu nebodera, za Sky News je ispričao kako je požar izbio baš na njegovom katu i to u stanu njegovog susjeda koji mu je rekao da mu je eksplodirao hladnjak.

“Mi smo bili među prvih deset obitelji koje su izašle iz zgrade ubrzo nakon što je izbio požar. Prvo se činilo da se vatra može ugasiti, ali se brzo počela širiti kada je zahvatila i ormare s odjećom”, ispričao je kroz suze Mahad Egal, koji je u zgradu doselio u veljaču i otada, kako je dodao, upozoravaju na sigurnosne propuste. Njegov iskaz u medijima zasad nije službeno potvrđen.

Loša izolacija

Jedan od vodećih službenika za zaštitu od požara kazao je za The Guardian da je njegova organizacija godinama upozoravala ministre da je nužno poboljšati zakone vezane uz zaštitu od počara, no da je to u više navrata odgođeno.

Jim Glocking , tehnički direktor Udruge za zaštitu od požara (FPA), tijela koje testira ključne stavke u sigurnosti, kazao je kako se razlog brzog širenja vatre može nalaziti u vanjskoj izolaciji nebodera koja nije dobro napravljena, odnosno ima neodgovarajući materijal. Dodao je kako na to upućuju i neki izvještaji koje su dobili vezano uz požar. “Dugo i snažno smo lobirali kako bi se promijenila regulativa vezana uz zgrade, no ništa se nije dogodilo. Različiti ministri su tijekom godina najavljivali kako će revidirati zakonsku regulativu, no i dalje je to na čekanju”, kazao je Glocking .

Dodajmo svemu kako su vatrogasci tijekom i nakon požara upozorili da bi moglo doći do urušavanja zgrade.

Požar je izbio noćas oko jedan sat iza ponoći.