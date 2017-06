ŠEŠELJ OPET NAPAO KOLINDU: ‘Dolazi u Beograd zbog mene, ispravit ću joj kralježnicu svojim metodama’

Prema pisanjima srpskih medija predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović kojoj su liječnici prepisali terapiju zbog bolova u vratu i kralježnici, pomaknula je terapiju za ponedjeljak kako bi danas u Beogradu mogla prisustvovati na inauguraciji srpskog predsjednika Aleksanda Vučića već iz sasvim drugih razloga.

Vođa srpske radikalne desnice, Vojislav Šešelj, za list ‘Alo’ kazao je kako predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Beograd ne dolazi kako bi osobno čestitala Aleksandru Vučiću na novoj funkciji već ‘dolazi radi njega, da bi joj on, svojim metodama, sredio bolove u kralježnici’, kazao je Šešelj.

‘Jadni Vučić, misli da Kolindica zbog njega dolazi u Beograd, a ona će samo malo biti tamo, pa će onda doći kod mene’, rekao je Vojislav Šešelj.

Potom je objasnio zbog čega Kolinda dolazi u Beograd.



‘Doći će jer me treba da joj ispravim kralježnicu i to mojim metodama. Samo mi je bitno da je Vučić ne prejede previše na tom banketu kako bi bila spremna za mene. Eto, to je moj i Kolindin plan za dugoočekivani susret’, rekao je Šešelj koji je radnije isticao kako jedva čeka susret s hrvatskom predsjednicom. Jednom prilikom najavljivao je svoj posjet Zagrebu ne bi li ‘zagrlio svoju Kolindicu’.