SELFIE DVIJE MISSICE KOJI JE IZAZVAO LAVINU BIJESA NA BLISKOM ISTOKU: ‘Zbog njega sam dobila prijetnje smrću!’

Miss Iraka napali su njeni zemljaci nakon što je objavila zajednički selfi s Miss Izraela.

Prije gotovo mjesec dana Sarah Idan postala je Miss Iraka. Bilo je to prvi put u 45 godina da je Irak imao natjecanje u ljepoti. “Bila sam na sedmom nebu, oduvijek sam sanjala o tome”, rekla je ova 27 godišnja pjevačica u usponu, prenosi CNN. Ali sve se to iznenada promijenilo. I to zahvaljujući jednom selfiju. Idan i Miss Izraela Adar Gandelsman zajedno su se slikale za vrijeme fotografiranja prije početka natjecanja u Las Vegasu. “Rekla sam, ‘Hajdemo se slikati da naši ljudi vide kako mi nemamo međusobnih problema i da smo u stvari ambasadorice mira’.” U nazivu fotografije napisala je “Mir i ljubav od Miss Iraka i Miss Izraela.”

Neočekivane reakcije

No dobila je reakcije kakve nije očekivala. Šest dana prije natjecanja, probudile su ju prijetnje Organizacije Miss Iraka, koja joj je zaprijetila da skine fotografiju ili da će joj naslov biti oduzet. Drugi su prijetili njenom životu. Odmah je nazvala obitelj u Iraku. “Moja je mama bila sva luda. Rekla sam joj da ode negdje iz kuće. Rekla sam joj da mi je žao i pitala ju želi li da napustim natjecanje. U tom trenutku bila sam spremna istupiti.”

Idan kaže i kako su joj i ranije prijetili preko interneta jer je nosila bikini tijekom jednog ranijeg natjecanja. No upravo je selfi s Miss Izraela imao najozbiljnije reperkusije. Irak i Izrael nemaju formalne diplomatske odnose, te je fotografija izazvala međunarodnu sablazan. “Kada sam objavila sliku ni na trenutak nisam pomislila kako bi moglo biti negativnih reakcija”, kaže Idan. Probudila sam se kada me je nazvala moja obitelj, a Organizacija Miss Iraka je totalno poludila. Prijetnje smrću koje sam dobila preko interneta su zastrašujuće”, kaže. No Idan je odbila ukloniti fotografiju.



Pritisci ministarstva

“Direktor Organizacije Miss Iraka me nazvao i rekao da ih pritišću iz ministarstva. Rekao je kako moram maknuti sliku ili će mi oduzeti titulu.” Dan nakon što je objavila selfi, Idan je pristala objaviti drugu poruku u kojoj objašnjava kako ne podržava vladu Izraela niti njenu politiku na Bliskom istoku, te se ispričala “svima koji misle da se radi o napadu na palestinski cilj”.

Idan nije govorila s medijima o kontroverzi kako bi njeni roditelji i drugi članovi obitelji mogli potiho napustiti Irak. “Ljudi u Iraku prepoznaju moju obitelj, odmah znaju tko su oni, a dobivali su prijetnje smrću.” Idan ima dvojno američko i iračko državljanstvo, no da bi dobila iračku putovnicu morala bi obnoviti svoju osobnu iskaznicu. To može napraviti samo u Bagdadu, a sada se boji tamo otići.

Bez vladine podrške

U danima prije natjecanja, Idan kaže kako se ljutila zbog reakcija na selfi, te činjenice da je morala nositi skromniji kupaći kostim na natjecanju. Dodaje kako su organizatiori Miss Universe izbrisali sve njene slike u bikiniju s interneta. Na dan natjecanja pokušala se koncentrirati na predstavljanje svoje zemlje, ali nije prošla u drugi krug. Nakon toga vratila se u svoj dom u Los Angelesu.

Idan danas kaže kako još uvijek dobiva prijetnje smrću preko društvenih medija zbog tog selfija. No kaže kako se pokušava fokusirati na karijeru. Dodaje kako joj iračka vlada nikada nije ponudila podršku. “Ja ovdje pokušavam napraviti dobru sliku o našoj zemlji i našim ljudima, ali umjesto toga dobijem negativan odgovor. Nemam nikakvu podršku niti od Organizacije Miss Iraka niti od naše vlade”, kaže.

Organizacija jedno, Miss drugo

U izjavi CNN-u, Organizacija Miss Iraka rekla je iako je grupa podržavala Idan, ali da nije imala financijskih sredstava da joj osigura sve njene potrebe. “U vezi fotografije s Miss Izraela, snažno nas je napala iračka ulica, ali mi nismo rekli da ćemo joj oduzeti naslov. Rekli smo joj da razjasni što se dogodilo.” Idan je na to rekla kako je izjava Organizacije “lažna”. “Imam dokaze da su mi prijetili oduzimanjem naslova ako ne uklonim sliku”, inzistira.

Prošlog se tjedna kontroverza ponovo razbuktala kada je Miss Izraela rekla izraelskoj TV da je Idanina obitelj bila prisiljena napustiti zemlju.