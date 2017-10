SEKS SKANDAL TRESE I EUROPSKI PARLAMENT: Mlade asistentice otkrile kako su ih zastupnici pipkali i masturbirali pred njima

Ozbiljne su optužbe zatresle Europski parlament. Ta se institucija sada mora nositi s optužbama da je velik broj zastupnika seksualno zlostavljao svoje asistentice.

Nakon seks skandala u kojeg je uključen filmski producent Harvey Weinstein i velikog broja glumica koje s ga optužile za seksualno zlostavljanje, sada su se slične optužbe javile i u srcu Europske unije.

HOLLYWOOD POTRESA NOVI SEKS-SKANDAL: Novinarka optužila slavnog oskarovca za silovanje: ‘Domine se počinju rušiti’

‘Počeo mi je milovati kosu i vrat…Potpuno sam se skamenila’

Više od 12 žena optužilo je političare za zlostavljanje i uhođenje. Rekle su da se zastupnici prema njima odnose kao prema komadu mesa, otkriva The Sunday Times.



Jedna je asistentica otkrila da je stariji zastupnik masturbirao pred mladom asistenticom, a druga je pomoćnica ispričala da su ih i pipali.

Jedna je mlada zaposlenica Europskog parlamenta ostala u šoku kad ju je jedan stariji ugledni zastupnik koji je oženjen, ima dvoje djece, a star je gotovo 60 godina, počeo dirati u liftu. Ispričala je da se to dogodilo kad su u dizalu ostali sami. Dirao ju je i šaputao joj na uho.

‘Milovao mi je kosu, zatim i vrat, pa se spustio niz moja leđa. Smrznula sam se, bila sam potpuno skamenjena’, rekla je.

‘Rekla sam to jednoj kolegici koja mi je savjetovala da ga prijavim, no nisam to učinila kako ne bih izgubila posao. Nisam se htjela suočiti sa sramotom i uništiti si karijeru’, rekla je.

‘To je pitanje moći jer zastupnici mogu zaposliti i otpustiti asistentice kad to žele’

Još se jedna žena javila rekavši kako ju je vodeći njemački zastupnik u Europskom parlamentu uhodio na sastancima i više joj puta prilazio.

‘Europski parlament je leglo zlostavljanja jer zastupnici nikome ne odgovaraju’, rekle su te žene.

Jedna je asistentica opisala poniženje dok su ju zastupnici tretirali ‘poput komada mesa’.

Radi se o ‘pitanju moći’, rekla je jedna zaposlenica i objasnila to time da zastupnici mogu zaposliti ili otpustiti asistente kad god to požele.

The Sunday Times je u svojoj istrazi doznao puno toga o zlostavljanju u ovoj instituciji Europske unije, no imena žrtava i zlostavljača zasad ne otkrivaju. Niti jedna od žrtava nije zlostavljanje prijavila policiji jer ne žele izgubiti posao.

No rekle su da ih je skandal oko holivudskog filmaša Harveya Weinsteina ohrabrio da progovore o takvom ponašanju u njihovoj okolini.

POKRENUTA ISTRAGA O NAPADIMA HOLIVUDSKOG SEKSUALNOG PREDATORA: Policija u New Yorku i Londonu pregledava sve optužbe

DOKAZ DA SE ZNALO ZA WEINSTEINOVO ZLOSTAVLJANJE: Courtney Love je još 2005. upozorila na perverznog filmaša