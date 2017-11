SARAJEVO SE LJUTI NA ZAGREB: ‘Hrvatska će svojim postupcima ostaviti Federaciju BiH bez prirodnog plina’

Na velike kritike središnjih vlasti Bosne i Hercegovine naišlo je endavno potpisivanje protokola o realizaciji projekta “Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerije nafte Brod” koji su potpisali predstavnici hrvatske Vlade i Vlade Republike Srpske.

Sarajevo je tada kritiziralo Zagreb jer je potpisivanjem tog protokola zaobišlo središnje vlasti i dalo gotovo muđunarodnopravni legitimitet Republici Srpskoj (RS) kršeći zakon i ustav BiH.

“Ne razumijemo što se ovime želi postići”

Stoga su se predstavnici tamošnje kompanije BH-gas, na čelu s direktorom Jasminom Salkićem, u utorak sastali s predstavnicima hrvatske kompanije Plinacro, a Salkić je danas tim povodom održao koferenciju za novinare.



On je, kako prenosi Radio Sarajevo, ustvrdio da hrvatska Vlada nema potpunu informaciju, a da je oni koji su je trebali prenijeti, nisu to učinili kako valja. Istaknuo je da potpisivanjem spomenutog protokola Vlade RH i Vlade RS nije prekršen samo zakon BiH, nego i zakon Republike Hrvatske.

“Ovakav način na koji Hrvatska postupa zatvorit će FBiH i ostat će bez plina. Ne razumijemo što se želi postići kada se zatvori sve prema FBiH, tko će taj plin kupovati”, kazao je Salkić dodavši kako nadležni nisu ni svjesni u kakvu situaciju BiH upada.

Direktor BH Gasa također je rekao da se nije smjelo ući u taj projekt bez prethodnih konzultacija, te da je BH Gas spreman graditi plinovod od Zenice do Broda.

“BH-Gas nudi da se radi mreža od Zenice do Bosanskog Broda. Mi to možemo i mi ćemo to uraditi”, kazao je Salkić.

Rafineriji treba plin da se ‘očisti’ zrak u Sl.Brodu

Budući da je ‘sporni’ protokol potpisan kako bi se plinofikacijom rafienrije u Bosankom Brodu, koja je u ruskom vlasništvu, riješilo pitanje zagađenja zraka u Slavonskom Brodu, Salkić je kazao kako postoje i drugi načini opskrbe rafinerije plinom, aludirajući na plinovod koji bi gradila kompanija kojoj je na čelu.

“Mi ćemo krenuti to raditi i vjerojatno će biti opstrukcija iz RS-a, iako ne znamo zašto”, kazao je dodavši da mu je nejasan krajnji cilj spomenutog protokola.

Inače, Protokol o suradnji na realizaciji projekta “Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerije nafte Brod” potpisali su ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i hrvatski ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a potpisivanju je bila nazočna i predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović.

Odmah nakon potpisivanja predstavnici BiH kazali su kako ih nitko nije kontaktirao oko tog projekta te da će, u slučaju da Rafinerija dobije plin na način kako je predviđeno potpisanim Protokolom, Federacija BiH ostati bez mogućnosti priključka na prirodni plin iz Hrvatske, jer neće biti tehničke mogućnosti priključenja.

