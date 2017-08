‘SAMLJET ĆU TE KAO MLJEVENO MESO, GRKLJAN ĆU TI IŠČUPATI’: Gradonačelnik Subotice potpuno poludio

Subotica na sjeveru Bačke našla se u središtu pozornosti srbijanskih medija nakon što je gradonačelnik i visoki dužnosnik Srpske napredne stranke (SNS) Bogdan Laban zaprijetio asistentu Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladimiru Polovini da će mu „iščupati grkljan“ zbog navodnog lijepljenja plakata po Subotici na kojima je pisalo “Bogdane, Bog je ljut”.

Prijetnja je izrečena tijekom razgovora u jednom subotičkom hotelu koji je tajno sniman a objavljen je u utorak na internetskoj stranici „Espreso“.

“Još jednom da te čujem, samljet ću te kao mljeveno meso. Gledaj me tim psihopatskim očima, gledaj me dobro. Gledaj me pravo, grkljan ću ti iščupati, kad ga ščepam, kao moj pitbul ću ti pojesti taj grkljan“, čuje se na snimku, prenijeli su pojedini vojvođanski mediji.

Agencija Beta navodi da je Laban potvrdio da je rekao Vladimiru Polovini da će mu “iščupati grkljan”, no demantirao je da mu je prijetio smrću i dodao da je odgovoran jer nije primjereno da koristi takav rječnik kao politički dužnosnik.



Polovina koji je zbog prijetnji i premlaćivanja, kako navodi njegova obitelj, otišao prijaviti gradonačelnika zadržan je u policiji.

“On je došao u policiju da podnese kaznenu prijavu za fizički napad i brutalne uvrede, a onda su ga od oštećenog pretvorili u osumnjičenog”, izjavio je njegov odvjetnik Dušan Kliska.

“Laban je prava slika vlasti u Subotici i vlasti u Srbiji, ali nije prava slika građana Subotice i Srbije. Čovjek koji je pretučen je član SNS-a. Kako li se onda ponašaju prema opoziciji, ako se tako ponašaju prema svojim članovima? Mi više nemamo politiku, mi imamo nasilje, a građani trebaju kazati ‘ne’ vlastima koje svoju vladavinu zasnivaju na nasilju”, rekao je u ovome povodu lider oporbenog Pokreta slobodnih građana Saša Janković na izvanrednoj konferenciji za novinare u Subotici.

Bivši gradonačelnik Subotice i jedan od lidera Mađarskog pokreta Jene Maglai na istoj konferenciji za novinare zatražio je smjenu gradonačelnika i rekao da se nikada u posljednjih 50 godina nije desilo da je neki gradonačelnik imao ovakav rječnik u Subotici.

“Osramotio je sebe, stranku i cijelu Suboticu. Sada se vidi pravo lice gradonačelnika, kao i tko vlada gradom, u ogoljenom obliku. Ukoliko Laban smatra da će se jednom isprikom cijela stvar riješiti onda se vara, inzistirat ćemo na njegovoj smjeni”, rekao je Maglai.

Od postupaka gradonačelnika Bogdana Labana distancirao se Savez vojvođanskih Mađara koji je u koaliciji s SNS-om u Subotici.

Zamjenica gradonačelnika i dužnosnica SVM-a Timea Horvat za Radio-televiziju Panon (Pannon) iz Subotice kazala je da je “zapanjena neprikladnim ponašanjem” gradonačelnika.

Srpska napredna stranka (SNS) je priopćila da su riječi gradonačelnika nedolične i da predstavljaju njegov osobni čin, ali da ih je izgovorio jer su “pokušali da ga natjeraju da krade”.

SNS je navela da je taj čin “koji je, iako neopravdan, nastao nakon što su pokušavali da ga natjeraju da krade isti oni koje danas štite” lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković i oporbena Demokratska stranka (DS).