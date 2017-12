SAKAŠVILI UHIĆEN U UKRAJINI: Specijalne postrojbe bivšeg predsjednika odvele u pritvor, na ulicama Kijeva kaos

Specijalne postrojbe uhitile su 49-ogodišnjeg političara u središtu ukrajinskog glavnog grada i odvele ga u pritvor

Bivši gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili, koji je u međuvremenu postao oporbena ličnost u Ukrajini, uhićen je jučer, par dana nakon što je prvi pokušaj uhićenja završio njegovim oslobađanjem uz pomoć pristaša.

Uhićenje je u petak navečer na svom Facebook profilu potvrdio i ukrajinski državni tužitelj Juri Lutsenko.



Specijalne postrojbe uhitile su 49-ogodišnjeg političara u središtu ukrajinskog glavnog grada i odvele ga u pritvor, napisao je Lutsenko.

Sakašvili u Ukrajini dobiva malu potporu

Sakasvilijevi suradnici također su potvrdili da je došlo do uhićenja. Prema medijskim izvješćima, za Sakašvilijem je bio izdan nalog za uhićenjem, a njegovi pristaše u utorak su spriječili pokušaj uhićenja tako što su ga uspjeli izvući vani iz policijskog kombija. Nakon toga on je otišao pred predsjedničku palaču tražiti ostavku predsjednika Petra Porošenka. Tužiteljstvo među ostalim Sakašvilija optužuje da je pomagao kriminalnu organizaciju. Navodi se i da je primio novac od bivšeg, svrgnutog predsjednika Viktora Janukoviča, koji trenutno živi u egzilu u Rusiji, kako bi organizirao državni udar. Utvrdi li se Sakašviliju krivica, mogao bi dobiti do pet godina zatvora.

Njegov nekadašnji saveznik, ukrajinski predsjednik Porošenko pomogao je Sakašviliju da dođe 2015. u Ukrajinu i postane čelnik regije Odesa na Crnom moru. Nakon godinu i pol Sakašvili je dao ostavku na tu dužnost optužujući Porošenka za ukorijenjenu korupciju i tražeći njegovu ostavku. Dok je Sakašvili prije nekoliko mjeseci bio izvan zemlje Porošenko mu je uskratio ukrajinsko državljanstvo. Sakašvili je u rujnu ilegalno došao u Ukrajinu, prešavši granicu iz Poljske tijekom masovnog sukoba njegovih pristaša i ukrajinskih vlasti. Odmah nakon uhićenja na Sakašvilijevu Facebook profilu osvanuo je poziv na prosvjedno okupljanje.

Nakon uhićenja uslijedilo prosvjedno okupljanje

Iako uživa snažnu potporu među svojim pristašama, Sakašvili u Ukrajini dobiva prilično malu potporu. Samo 1,7 posto birača podupire njegovu stranku Pokret novih snaga, pokazalo je ispitivanje koje je u listopadu provelo Centar Razumkov iz Kijeva. Njegovi pristaše smatraju ga neustrašivim borcem protiv korupcije, dok kritičari smatraju da malo stvarnog sadržaja stoji iza njegove retorike.