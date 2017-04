SAD PORINUO NAJVEĆI NOSAČ AVIONA NA SVIJETU: Grdosija duga 332 metra najveći je ratni brod koji postoji

Nakon godina odgode, milijardi dolara i puno muke, novi nosač zrakoplova Gerald R. Ford konačno je porinut 8. travnja, vlastitom snagom.

Posadi se pridružilo više od tisuću američkih mornara. Gerald Ford vrijedan je 13 milijardi dolara. Najveći je to ratni brod na svijetu, dug više od 332 metra.

‘Posao na brodogradilištu nije nešto što ćete jednostavno objasniti svom sinu, a ne možete ga povesti sa sobom na posao. Važno je da Jacksonu kažemo koliko god možemo o tome što radim i što to znači za ovu zemlju i njegov život. Toga će se sjećati’, rekao je Robert Brumback, inžinjer brodogradilišta koji je na ceremoniju puštanja broda stigao sa svojim sinom na ramenima, piše Navy Times.

Godine odgađanja

Bio je to dugoočekivani događaj, a odgađan je zbog raznih tehnoloških problema. Radi se o brodu koji je vrijedan 13 milijardi dolara, a prvi je u novoj generaciji nosača zrakoplova. Brojni tehnološki propusti sad su razrađeni i brod ima niz poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju Nimitz.



Ford je bio u planu i gradio se više od desetljeća, a prvi je ugovor potpisan 2004. godine. U kolovozu 2005. je počela izgradnja. Planirano je da se brod pridruži floti 2014. godine, no iskrsnulo je mnogo tehničkih problema s novodizajniranim nuklearnim reaktorima i električnim instalacijama. Datum je odgađan nekoliko puta.

U kolovozu 2015. se više od 900 mornara ukrcalo na Ford i tada je počeo trening za isplovljavanje koje se očekivalo početkom 2016. Mornari su, unatoč odgodama, ostali na brodu.

Sadašnji glavni tajnik američke mornarice Sean Stackley u siječnju je rekao da će se prvo testiranje izvesti u ožujku, no i to je odgođeno do travnja. Točan datum svečanosti puštanja u rad još uvijek nije objavljen, no to bi se trebalo dogoditi ove godine. Ovaj će nosač zrakoplova tada ući u službu.

Američka mornarica po zakonu mora održavati flotu od 11 nosača zrakoplova. Iznimka se ipak dogodila 2012. godine kako bi mornarica mogla izrezati stari Enterprise, prvi nosač zrakoplova na nuklearni pogon. Ironično, Enterprise je i dalje u Newport Newsu, spremljen na suhom doku i čeka konačni datum.

Povijesno, dolaskom Forda prvi je put u 42 godine Američka mornarica izgradila nosač zrakoplova nove generacije. Takvo što se zadnji put dogodilo u ožujku 1975. godine kad je zaplovio Nimitz.

Nosač zrakoplova Ford će imati mogućnost generiranja tri puta više električne energije nego njegovi prethodnici, piše Business Insider.

Takva povećana opskrba električnom energijom omogućavat će novom elektromagnetskom sustavu za lansiranje aviona 25 posto više polijetanja dnevno u odnosu na sada zastarjele parne lansirne sustave. Količina električne energije čini ovakve nosače zrakoplova idealnima za lansiranje energetskih oružja u budućnosti, poput željezničkih topova i nosača raketa.