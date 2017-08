SAD I KINA SU NA RUBU SUKOBA: Trump je našao kinesku bolnu točku, a posljedice ovog rata osjetio bi cijeli svijet

Sjedinjene Američke Države i Kina su na rubu trgovinskog rata koji bi, ako se dogodi, pogodio i mnoge druge snažne ekonomije diljem svijeta, popu Njemačke, ali i siromašne Amerikance.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je ovih dana od svoga povjerenika za trgovinu Roberta Lighthizera da ispita kinesku trgovinsku praksu po pitanju odnosa prema intelektualnom vlasništvu. Ako Lighthizer utvrdi da prekršaja ima, Trump poručuje da u tom slučaju Kini prijete trgovinske sankcije, piše Deutsche Welle.

Trump prijeti sankcijama, a Kina protumjerama

Svijest o kršenju autorskih prava u Kini je vrlo niska, dok je, s druge strane, velika spremnost tamošnjih proizvođača na plagiranje, naročito na području dizajna i tehnike.



To dobro znaju u Njemačkoj gdje se svake godine dodjeljuje antinagrada Plagiarius, ružni patuljak sa zlatnim nosom, onome tko krade intelektualno vlasništvo, piše Deutsche Welle. I ove godine kineski su falsifikatori robnih marki bili najzastupljeniji među dobitinicima Plagiariusa.

Što se Trumpovog upozorenja, pa i prijetnje tiče, nije dugo trebao čekati reakciju iz Kine. Peking je, naime, zaprijetio SAD-u protumjerama, a kinesko Ministasrtvo trgovine poručilo je da neće “sjediti skrštenih ruku”.

U Njemačkoj su uznemireni, ali ne previše

Zbog mogućeg trgovinskog rata SAD-a i Kine uznemirene su i druge snažne svjetske ekonomije, u prvom redu Njemačka.

“Sukob između dva najveća svjetska gospodarstva bi imao negativne posljedice i po njemačko “, kazao je predsjednik njemačke industrisjke i trgovačke komore (DIHK) Eric Schweizer.

No, u Njemačkoj drže kako ima dosta razloga da se Trumpova prijetnja uzme s rezervom, budući da je već i ranije puno najavljivao, a malo toga doista proveo u djelo. Naime, smatra se da SAD trebaju Kinu kao političkog partnera u slučaju eskalacije konflikta sa Sjevernom Korejom. U Njemačkoj tvrde da postoji još jedan razlog da Trup ne ostvari prijetnje.

“Velik je broj američkih tvrtki koje žele prodavati svoje licence u Kini. I one naravno ne smatraju da su restrikcije protiv ove azijske zemlje dobre”, smatra Marco Wagner iz njemačke Commerzbanke te dodaje da bi njemačka privrda mogla i profitirati ako SAD samo ograniče uvoz iz Kine.

Tada bi, kaže on, moglo doći do “preusmjeravanja trgovine” i čelik se, primjerice, ne bi više uvozio iz Kine, već iz drugih zemalja poput Njemačke.

Njemački strojevi proizvode robu u Kini

No, ako bi Trump protiv Kine uveo brojne manje i ne tako drastične, ali neugodne mjere, tada bi njemačko gospodarstvo zaista moglo biti pogođeno.

Podaci govore da Kina u SAD izvozi robu u vrijednosti od 462,6 milijardi dolara. Drugim riječima, odnosno brojkama, 18,3 posto cjelokupnog kineskog izvoza ide u SAD. A to je 21,4 posto cjelokupne vrijednosti robe i usluga koje SAD uvoze. Pnajprije je riječ o robama široke potrošnje, pa u DIHK postavljaju retoričko pitanje: kojim strojevima će ta roba biti proizvedena? Jer, to nisu samo strojevi koje se izvoze u Kinu iz Njemačke, nego su to i njemačkih poduzeća aktivna u Kini i koje rade na kineskom izvozu.

“U trgovinskom ratu postoje samo gubitnici”

Osim toga, carine na kinesku robu široke potrošnje osjetit će se u SAD-u jer carine čine uvoz skupljim, piše Deutsche Welle.

“Velika većina američkih konzumenata će ispaštati zbog te politike i to posebice oni s manjim primanjima. Milijunaš s Manhattana ne treba jeftine uvozne majice”, kaže profesor Stefan Kooths s Instituta za svjetsku ekonomiju u Kielu.

I s Kinom i sa SAD-om njemačko gospodarstvo ima trgovinski obim u visini od gotovo 170 milijardi eura što je ukupno oko 335 milijardi eura ili 15 posto od ukupnog iznosa njemačke vanjske trgovine. U Njemačkoj su stoga uvjereni da u trgovinskom ratu postoje samo gubitnici.